Образовалась огромная воронка: кадры последствий атаки на Николаев

Во время массированной атаки по Украине утром, 7 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате ударов есть погибший и травмированные, около 40 домов получили повреждения.

Мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма.

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Оккупанты атаковали Николаев

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки повреждены жилые дома.

В частности, городской голова в эфире телемарафона сообщил, что российские захватчики нанесли удар по городу с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракетами воздушного базирования.

Известно, что есть две локации повреждений. Это частный сектор и объект инфраструктуры.

В жилом секторе повреждено около 40 частных домов, ракета попала в дорогу, образовалась большая воронка. Взрывной волной и обломками повредились крыши, окна, есть частичные разрушения стен домов,

– рассказал Сенкевич.

В то же время сообщалось о повреждении газовых и водопроводных сетей.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются: смотрите видео

Над ликвидацией утренних обстрелов Николаева работают более 40 спасателей и шесть спецмашин. Привлечено отделение 10 взвода Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Последствия утренней атаки по Николаеву: фото ГСЧС и Суспільного

Для оказания помощи пострадавшим была развернута палатка. С ними работают психологи ГСЧС, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации общества Красного Креста в Украине, а также аварийные службы города.

Атака по Украине: коротко

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. В регионе сбивали дроны-камикадзе. В результате падения обломков и попадания остальных БпЛА зафиксировали разрушения на территории коммунального предприятия. Известно, что повреждены здания и автомобили. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Впоследствии взрывы прогремели и в Черкасской области.

Во Львовской области также сообщали о звуках взрывов. Это подтвердил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В частности, оккупанты нанесли удар по Киеву. В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии. По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе произошло возгорание здания. В Днепровском районе повреждены линии электропередач.