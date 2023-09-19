Никаких военных объектов рядом, – Козицкий рассказал подробности о месте атаки и пострадавших

Россия ночью атаковала Львовскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты выпустили по региону по меньшей мере 18 беспилотников.

Россияне попали по слогам с гуманитарной помощью во Львове. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал в эфире телемарафона, что ему довольно трудно сказать, куда именно целились российские оккупанты, пишет 24 Канал.

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Козицкий рассказал об атаке на Львовскую область

Максим Козицкий сообщил, что россияне прямо попали в коммерческий объект. В частности, на месте попадания размещены складские помещения, которые использовали люди в повседневной жизни.

По словам главы ОВА, там находилась плитка, сантехника, а также, к сожалению, гуманитарная помощь, принадлежавшая одной из организаций, в том числе и "Каритасу".

Никаких военных объектов рядом нет. Поэтому враг наверняка пытается бить по не военным объектам. В том числе во Львове,

– заявил Максим Козицкий.

Он добавил, что в результате тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что погибший мужчина, которого нашли под завалами был работником склада.

Еще два человека получили ранения – 26-летнего работника склада вытащили из-под завалов с открытым переломом ноги. Его госпитализировали в больницу. Кроме того, за помощью обратились еще несколько человек.

Кратко об атаке на Львовскую область