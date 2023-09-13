Операция началась месяц назад: Свитан объяснил комплекс действий перед атакой на Севастополь

Ночью 13 сентября произошла атака на Севастополь 3 безэкипажными катерами и 10 крылатыми ракетами. В результате чего поражения потерпели ВДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". Более того, повреждение подлодки в целом является уникальной операцией.

Подлодку, которая всплыла и выполняет задачи над уровнем моря или в сухом доке, очень сложно обнаружить и поразить. Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что любой удар по подводной лодке – сложная операция с привлечением средств нескольких родов войск.

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Комплексная операция

Для осуществления такой атаки используются самолеты, вертолеты, противолодочные средства, подлодки, корабли, большое количество глубинных бомб. Все это необходимо, чтобы вычислить местонахождение подлодки, а затем потопить ее.

А в этом случае одной ракетой была повреждена подлодка, которая находилась в сухом доке. Это очень сложная операция, проведенная вероятно в сотрудничестве украинскими силами и средствами разных родов войск,

– отметил военный эксперт.

Эта операция, по предположению Свитана, началась минимум месяц назад, поскольку были уничтожены во временно оккупированном Крыму ЗРК С-400, а также станция дальнего радиолокационного загоризонтного обнаружения. Именно эти системы и должны были перехватить ракеты, направленные на Севастополь.

Подлодка "Ростов-на-Дону" , которая была поражена, является носителем крылатых ракет "Калибр" и может выпустить 4 таких ракеты. А большой десантный корабль "Минск", вероятно, полностью уничтожен, – это средство для переброски сил и средств противника из материковой России на временно оккупированный Крымский полуостров.

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Именно поэтому к этой операции также было привлечено Главное управление разведки, ведь сначала остров Змеиный, а затем "вышки Бойко" были "очищены" от российских средств дальнего обнаружения.

"Это была комплексная операция. Вероятно, на последнем ее этапе использовались самолеты, выпустившие крылатые ракеты уровня Storm Shadow /SCALP-EG, или "Нептун" воздушного базирования, или Harpoon. И завершилась эта операция повреждением, а возможно, и уничтожением одного или двух бортов. Большой десантный корабль и подлодка – это серьезные цели, одни из главных, которые Силам обороны необходимо уничтожать", – уверен Роман Свитан.

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