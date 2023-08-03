При атаке на Измаил "Шахед" россиян мог упасть в Румынии: что говорит Минобороны страны

Во время атаки российских дронов на Измаил 2 августа один из беспилотников оккупантов мог упасть в Румынии. Очевидцы в Румынии заявляют, что дроны пролетели очень низко над домами.

Глава общины Чаталкиой рассказал детали ночной атаки российских беспилотников на украинский порт Измаил. По его словам, люди сообщали о том, что беспилотники пролетели над их домами, а один из них упал в лесу.

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В Румынии не нашли обломков дрона

Община Чаталкиой граничит с Украиной по Дунаю и расположены напротив Измаила. В Минобороны Румынии сообщили, что на место вероятного падения дрона прибыла команда специалистов Воздушных сил, но не нашла обломков. Более того, в Румынии утверждают, что дроны России якобы не нарушили румынское воздушное пространство.

Дроны, которые Россия использовала в этих противоправных и неоправданных атаках, ни в один момент не нарушили воздушное пространство Румынии…,

– отмечает ведомство.

В то же время журналисты Antena 3 CNN побывали в поселке Плаура, расположенном напротив Измаила. Местный мэр говорит, что "Шахеды" попали буквально в 400 метрах.

Румыния усилила контроль границы НАТО

Минобороны Румынии заявило, что осуществляет постоянный мониторинг границ НАТО после российских атак на объекты Украины вблизи румынской территории.

В то же время в румынском Минобороны отметили, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".

Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных нападений на районы, где проживает гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины,

– подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что "применяют меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами, осуществляют постоянный мониторинг национальной территории, моря и воздушного пространства и сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории".

Что известно об атаке на Измаил