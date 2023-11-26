Протестировали на Киеве: как новая тактика атак России угрожает энергетическим объектам Украины
Ночью и утром 25 ноября Украину атаковали 75 вражеских "Шахедов". Их подавляющее большинство летело на Киев. Однако Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины удалось сбить 71 дрон, выпущенный россиянами.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне отработали новую тактику атаки Shahed-136. Последние несколько недель враг ее адаптировал и практиковал, но меньшим количеством дронов.
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Лучшая ПВО в Европе
В ноябре в Украине воздушные тревоги продолжались по 6 – 7 часов, потому что дроны постоянно находились в воздушном пространстве и их трудно было перехватить с самого начала.
Воздушная тревога 25 ноября в Украине продолжалось более 9 часов. Россияне тогда использовали новую тактику, а также траектории полетов, маршрутов с применением большого количества БПЛА. Враг тестировал, как эффективно эта тактика может влиять на прорыв и истощение украинского ПВО.
Атака была совершена именно на Киев, потому что в столице сейчас лучшая противовоздушная оборона не только в Украине, но и в Европе,
– объяснил военный обозреватель.
Военный обозреватель предположил, о чем свидетельствует тактика дроновых атак россиян: смотрите видео
Цель – прорвать ПВО
Он спрогнозировал, что в дальнейшем россияне будут применять тактику комплексного использования дронов-камикадзе и разной номенклатуры вооружения, которая бы заставляла нашу ПВО применять разные алгоритмы противодействия. Ведь каждый вид ракет – баллистика, аэробалистика, крылатые, дозвуковые – имеет свой алгоритм.
Настоящий террор России энергетической инфраструктуры Украины может представлять собой запуск большого количества дронов-камикадзе, которые будут истощать, рассредоточивать и прорывать нашу ПВО,
– отметил Александр Коваленко.
Следом за дронами оккупанты могут запустить ракеты, и основным ударным элементом будут именно крылатые ракеты Х-101/Х-555 или "Калибры". Также система ПВО, по предположению военного обозревателя, будет нагружена ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Россияне могут одновременно использовать баллистические и аэробалистические ракеты.
Самая большая атака "Шахедами" с начала войны: главное
- Ночью и утром 25 ноября Россия атаковала нашу страну самым большим количеством "Шахедов". Всего в воздушном пространстве Украины было 75 БПЛА, 71 из которых были ликвидированы Воздушными Силами ВСУ.
- Подавляющая часть дронов была направлена врагом на территорию Киевской области, и именно в небе над областью была ликвидирована 66 "Шахедов".
- В результате атаки дронов в нескольких районах столицы были пострадавшие и повреждения. В частности, в Соломенском районе произошло возгорание на территории детсада, а также нежилого сооружения. Кроме того, повреждены квартиры. В Днепровском районе – на верхних этажах многоквартирного дома произошло задымление. В Печерском районе обломки попали на незастроенную территорию, а в Голосеевском районе упали на зону зеленых насаждений.
- В Киеве после атаки дронами оказалось 5 пострадавших людей, в том числе 11-летний ребенок. У двоих – резаные раны конечностей, а у трех – острая реакция на стресс. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, но без госпитализации.