Протестировали на Киеве: как новая тактика атак России угрожает энергетическим объектам Украины

Ночью и утром 25 ноября Украину атаковали 75 вражеских "Шахедов". Их подавляющее большинство летело на Киев. Однако Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины удалось сбить 71 дрон, выпущенный россиянами.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне отработали новую тактику атаки Shahed-136. Последние несколько недель враг ее адаптировал и практиковал, но меньшим количеством дронов.

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Лучшая ПВО в Европе

В ноябре в Украине воздушные тревоги продолжались по 6 – 7 часов, потому что дроны постоянно находились в воздушном пространстве и их трудно было перехватить с самого начала.

Воздушная тревога 25 ноября в Украине продолжалось более 9 часов. Россияне тогда использовали новую тактику, а также траектории полетов, маршрутов с применением большого количества БПЛА. Враг тестировал, как эффективно эта тактика может влиять на прорыв и истощение украинского ПВО.

Атака была совершена именно на Киев, потому что в столице сейчас лучшая противовоздушная оборона не только в Украине, но и в Европе,

– объяснил военный обозреватель.

Россияне запустили в Киевскую область "Шахеды" черного цвета . Однако это не новые реактивные иранские дроны, которые были недавно представлены . По словам представителя командования Воздушных ВСУ Юрия Игната, оккупанты использовали карбон, которым покрыли фюзеляж дрона. Этот материал поглощает радиолокационный сигнал, что затрудняет работу ПВО по сбитию таких дронов.

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Цель – прорвать ПВО

Он спрогнозировал, что в дальнейшем россияне будут применять тактику комплексного использования дронов-камикадзе и разной номенклатуры вооружения, которая бы заставляла нашу ПВО применять разные алгоритмы противодействия. Ведь каждый вид ракет – баллистика, аэробалистика, крылатые, дозвуковые – имеет свой алгоритм.

Настоящий террор России энергетической инфраструктуры Украины может представлять собой запуск большого количества дронов-камикадзе, которые будут истощать, рассредоточивать и прорывать нашу ПВО,

– отметил Александр Коваленко.

Следом за дронами оккупанты могут запустить ракеты, и основным ударным элементом будут именно крылатые ракеты Х-101/Х-555 или "Калибры". Также система ПВО, по предположению военного обозревателя, будет нагружена ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Россияне могут одновременно использовать баллистические и аэробалистические ракеты.

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