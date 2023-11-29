Смена траектории полета "Шахедов": Игнат объяснил, как враг ищет слабые места

В течение ноября оккупанты регулярно запускают "Шахеды" по Украине. Практически каждый раз они меняют траекторию полета.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. В последнее время оккупанты все чаще запускают "Шахеды" разными обходными путями. Они летят и через Запорожскую область, и через Полтавскую, и через Днепропетровскую и т.д.

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Ищут слабые места

Как отметил Игнат, украинские военные каждый раз делают детальные карты маршрутов движения "Шахедов" и других воздушных целей. Россияне постоянно меняют эти пути.

Враг вроде бы по одному пути летит. Но на 100 – 200 – 300 километров меняет его, чтобы по пути не было мобильной огневой группы. На каждый дрон есть спроектированный маршрут. Они регулярно меняют направления – где-то налево, где-то направо. Их задача – максимально обойти системы ПВО,

– сказал Игнат.

Если оккупанты будут лететь прямиком, то с большой вероятностью наткнутся на подразделение ЗРК или ту же мобильную огневую группу, которая уничтожит беспилотники. Поэтому они постоянно используют разные реки, автодороги, чтобы быть более незаметными.

Ночная атака по Украине: коротко

В ночь на 29 ноября оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине. Игнат отметил, что это был привычный авиационный удар со стороны врага.

Враг запустил 21 "Шахед" и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Все беспилотники удалось уничтожить, а также получилось поразить две ракеты. Третья не попала в цель.

Ранее Игнат рассказывал, как работает украинская ПВО. Многое зависит от мобильных огневых групп.