Россия ночью атаковала "Шахедами": сколько дронов-камикадзе удалось уничтожить
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Российские оккупанты ночью 12 августа в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Большинство беспилотников было уничтожено силами ПВО.
Противник атаковал Украину пятью дроманы-камикадзе. Три "Шахеда" россиян были уничтожены.
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Враг атаковал "Шахедами" с юго-восточного направления
В Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские дроны были уничтожены в пределах Запорожской области.
Кроме того, украинские военные уточнили, что противник атаковал с юго-восточного направления.
В Запорожской ОВА отметили, что враг запускал БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.
Ранее Россия атаковала "Шахедами" Ровненскую область
В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками "Шахед" с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.
Всего российские оккупанты применили 10 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 7 вражеских беспилотников.
Для отражения атаки были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Во время атаки российские оккупанты попали в нефтебазу на Дубенщине. В результате атаки оккупантов, к счастью, нет жертв и пострадавших. Кроме того, химический и радиационный фон в норме.
Вместе с тем 10 августа враг еще раз пытался атаковать Хмельницкую область. Однако силы ПВО помешали противнику воплотить его террористические планы.
Накануне Россия нанесла удар по Прикарпатью
- Утром 11 августа российские военные атаковали Ивано-Франковскую область, совершив пуски 4 ракет типа "Кинжал" из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей. Оккупанты выпустили "Кинжалы" из самолетов МиГ-31К.
- Одну ракету удалось сбить в пределах Киевской области: разрушений и пострадавших в результате падения обломков – нет.
- Одновременно одна из ракет врага попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, за жизнь которого медики боролись более 2 часов.
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что противник пытался атаковать "Кинжалами" аэродром в Коломые. Речь идет об украинских пилотах, которые готовятся к обучению на западных истребителях, в частности, F-16.