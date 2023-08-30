Жертвы в Киеве, повреждения на Житомирщине: что известно о массированной атаке 30 августа

В ночь на 30 августа россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Почти все враждебные цели удалось сбить. Впрочем, не обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Все, что известно об очередной террористической атаке агрессора, в частности, последствиях вражеских обстрелов, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Обломки упали на заводе, погибли 2 молодых охранника: все, что известно об ударе по Киеву 30 августа

Оккупанты ударили "Шахедами" и ракетами

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

В полночь в Воздушных силах сообщили, что в Полтавской области угроза применения ударных БпЛА. Она быстро распространилась еще на часть регионов нашего государства.

Уже в 00:40 Воздушные силы заявили, что первая группа вражеских дронов находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, двигается в направлении Киева. Вторая – в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, следует в направлении Кропивницкого.

В областях, где объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО,

– отметили военные в 01:15.

Затем добавили, что группа вражеских ударных беспилотников в районе стыка Черниговской, Киевской областей и госграницы Украины с Беларусью.

Уже около 3 часов ночи Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Одесской области. Отметили, что "Калибры" из Черного моря двигаются в направлении юга области.

Около 4 часов утра украинские военные отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с Ту-95мс.

Почти все вражеские цели удалось сбить

Утром командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что этой ночью уничтожены почти все вражеские цели.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что всего было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101 / Х-555 /Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса;

16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направления (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей,

– сообщил Валерий Залужный.

В Воздушных силах рассказали, что по маршруту следования ракет и дронов в ряде областей работала ПВО. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Заметим, что отбои тревоги начались в половине 6 часов утра.

Самая мощная атака на Киев с весны: есть жертвы и пострадавшие

В предпоследнюю ночь лета была мощнейшая атака на столицу Украины за последние несколько месяцев. В частности, уничтожены 20 воздушных целей, летевших на Киев.

Оккупанты нанесли комбинированный удар. В частности, запустили крылатые ракеты и "Шахеды".

В КГВА констатировали, что обломки вражеских целей упали на нежилые объекты в Шевченковском и Дарницком районах столицы. В частности, в Шевченковском районе – на территории предприятия.

В результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы,

– отметили в КГВА.

Важно! Погибли два охранника, которым было 26 и 36 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким жертв.

Городской голова Виталий Кличко писал, что в Шевченковском районе медики госпитализировали пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла.

Из-за вражеских ударов вспыхнули пожары.Их оперативно устранили работники ГСЧС. В пресс-службе также опубликовали сведения о последствиях обстрела:

Дарницкий район. Потушили пламя на крыше ТЦ "Ашан" на улице Здолбуновской. Сообщение в службу спасения поступило в 05:17. Пожар был ликвидирован в 06:10. Огонь распространился на общую площадь 50 квадратных метров.

Шевченковский район. Около 05:15 сразу поступило 4 вызова. Собственно, речь шла, в частности, о пожаре на территории завода, о котором мы упоминали выше. В 06:32 он былликвидирован. Кроме того, было возгорание на открытой местности площадью 10 "квадратов" и нежилых застройках.

Всего на местах происшествия работало 97 спасателей и 21 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Пожар на крыше ТЦ "Ашан" / Фото ГСЧС и главы Дарницкой РГВА

В Киевской области обломки ракет упали на дома и кладбище

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что стражи порядка уже фиксируют последствия российской атаки. В одном из районов в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. Прошло без пострадавших.

Обломки обнаружили и на территории местного кладбища. Там произошло возгорание. Его оперативно потушили работники ГСЧС.

В другом населенном пункте из-за атаки "Шахедов" произошло повреждение двухэтажного здания. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Всего в результате падения обломков ракет и дронов повреждены 6 частных домов. Есть пострадавшие.

Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений,

– рассказал Небитов.

В Киевской области повреждены дома: смотрите видео

Начальник полиции добавил, что разрушения получили и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля. Кроме того, из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы еще в одном из районов Киевщины. В частности, изуродованы кровля, окна. Также произошло воспламенение травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары уже были ликвидированы. На местах работало 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Последствия ночной атаки на Киевскую область / Фото с телеграма Небитова, ГСЧС

В Житомирской области поврежден инфраструктурный объект и железнодорожное полотно

Глава Житомирской ОВА сообщил, что враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе.

Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно,

– рассказал Виталий Бунечко.

Добавил, что возникшие из-за вражеской атаки очаги возгорания оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуют правоохранители. К счастью, без жертв и пострадавших.

В Одесской области сбили 8 ракет, Николаевщине и Кировоградщине – 5 "Шахедов"

В Силах обороны Юга сообщили, что враг сначала применил "Шахеды". 3 дрона сбили над Николаевщиной, еще 2 – над Кировоградщиной.

Позже, с использованием стратегической авиации, из акватории Черного моря россияне атаковали ракетами воздушного базирования.

8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и морской охраны над морем в Одесской области. Попаданий и разрушений не допущено,

– отметили в Силах обороны.

В Черкасской области тоже отработала ПВО

Начальник Черкасской ОВА сообщил, что Силы ПВО сбили над областью российскую ракету. Люди не пострадали. Разрушений также нет, заметил Игорь Табурец.