В Запорожье утром прогремели 5 взрывов: попадание ракет в жилые районы, пострадали люди

Российские захватчики утром 8 января совершили обстрел по территории Украины. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в Запорожье прозвучало 5 взрывов.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что пока известно о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытые территории рядом с домами.

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В Запорожье раздалось 5 взрывов

В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара российских оккупантов. В Запорожской областной военной администрации сообщили о взрывах в Запорожье. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться,

– отметил Юрий Малашко.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Детали по поводу взрывов выясняют.

По состоянию на 09:29 количество пострадавших выросло до четырех человек.

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