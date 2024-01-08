В Запорожье утром прогремели 5 взрывов: попадание ракет в жилые районы, пострадали люди
Источник:Юрий Малашко
Российские захватчики утром 8 января совершили обстрел по территории Украины. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в Запорожье прозвучало 5 взрывов.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что пока известно о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытые территории рядом с домами.
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В Запорожье раздалось 5 взрывов
В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара российских оккупантов. В Запорожской областной военной администрации сообщили о взрывах в Запорожье. К сожалению, не обошлось без пострадавших.Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться,
– отметил Юрий Малашко.
На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Детали по поводу взрывов выясняют.
По состоянию на 09:29 количество пострадавших выросло до четырех человек.
Атака по Украине: последние новости
- В Днепре утром 8 января во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках ракет врагом. Украинские военные писали и о взлете Ту-95МС, который может атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обратился к людям с призывом не снимать ничего и не выкладывать в сеть.
- В то же время, под ударом врага оказался и Хмельницкий. Сообщалось, что там раздалось несколько взрывов один за другим. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА сообщил, что в области работает противовоздушная оборона. В результате атаки раздалось по меньшей мере 6 взрывов. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
- В Харькове и области также раздались взрывы. Наши военные предупреждали о пусках ракет противником. Кроме запусков ракет с самолетов Ту-95МС, также в небо поднялись несколько МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Олег Синегубов сообщил, что по Харькову было минимум 4 удара, тип вооружения устанавливается. Известно, что пострадала 53-летняя женщина, она получила легкие ранения и была госпитализирована. Во время атаки разрушениям также подверглось учебное заведение в Харьковской области.