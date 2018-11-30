Атака сборной Украины вошла в топ-5 моментов дня квалификации Чемпионата мира: видео

Мужская национальная сборная Украины победила команду Словении в домашнем поединке квалификации чемпионата мира 2019 года.

Атака нашей команды, которую эффектно завершил Вячеслав Бобров вошла в топ-5 моментов 29 ноября в матчах квалификации ЧМ-2019 в Европе.

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Напомним, что после эффектной победы над чемпионами Европы, словенцами, команда Евгения Мурзина отправилась в Испанию, где сыграет против местной национальной сборной.

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