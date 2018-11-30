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      Атака сборной Украины вошла в топ-5 моментов дня квалификации Чемпионата мира: видео

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      Сборная Украины по баскетболу
      Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

      Мужская национальная сборная Украины победила команду Словении в домашнем поединке квалификации чемпионата мира 2019 года.

      Атака нашей команды, которую эффектно завершил Вячеслав Бобров вошла в топ-5 моментов 29 ноября в матчах квалификации ЧМ-2019 в Европе.

      Читайте также: Сборная Украины разгромила Словению в отборе на Чемпионат мира-2019

      Напомним, что после эффектной победы над чемпионами Европы, словенцами, команда Евгения Мурзина отправилась в Испанию, где сыграет против местной национальной сборной.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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