Удары России иранскими дронами стали частыми и массовыми: о чем это свидетельствует
Россия ищет возможности компенсировать дефицит "классического" дистанционного огневого поражения. По этой причине для оккупантов стало массовым применение иранских БпЛА.
Чтобы пополнить запасы артиллерийского и ракетного вооружения , Кремль надеется на помощь от своих "союзников". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт убежден, что увеличение применения против Украины иранских дронов-камикадзе связано с тем, что у России дефицит ракетного вооружения.
У россиян проблемы с ракетами . И, как я понимаю, огромные. Подтверждением этого может стать то, что сегодня Россия постоянно пытается их искать в мире .
– объяснил обозреватель.
Есть ли у России дефицит ракетного вооружения: смотрите видео
По его словам, ради этого Кремль организовывал дипломатические визиты в Северную Корею, Китай и Кубу .
"Они попытались договориться о поставках именно ракет, но, к счастью, никто не согласился на сотрудничество по передаче им оружия. Также они просили боеприпасы для артиллерии", - резюмировал Жданов.
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Иран поставляет дроны россии: что известно
- О том, что Россия может получить иранские дроны в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники .
- В то же время иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что иран не будет поставлять России оружие , в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что иран мог отправить БпЛА в россия для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками .
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам , что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в Россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны , которые россияне маркируют другими марками.
- Из - за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это . Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию Ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники , которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.
- После этого в Иране высказали свою позицию по поводу аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины. Представитель МИД страны отметил соблюдение суверенитета, а также территориальную целостность.