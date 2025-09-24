Украина уверенно атакует российские нефтеперерабатывающие заводы. Дроны залетают так далеко, что в Кремле точно шокированы. Поэтому можно считать, что Украина уже сейчас побеждает в этой войне.

Объяснение этому слишком простое – удары по нефтяной инфраструктуре забирают у Москвы возможность вести войну, ведь денег на это теперь просто не хватит.

Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант США в отставке Дэвид Дептула. Также он проанализировал, как можно остановить Владимира Путина и уберечь страны НАТО – читайте дальше.

Обратите внимание Россия теряет топливо: украинские дроны остановили крупный газоперерабатывающий завод "Газпрома"

Сокрушительные последствия ударов Украины по российским НПЗ

СБУ нанесла удар по "Газпром Нефтехим Салавату" – одному из крупнейших НПЗ в России. Считаете ли вы это подтверждением того, что на самом деле Украина не проигрывает войну, а выигрывает ее?

Я согласен с тем, что Украина побеждает в этой войне. Посмотрите только, как Украина увеличивает давление на Россию, используя крылатые ракеты большой дальности. Некоторые называют их беспилотниками, но на самом деле это именно ракеты, удары которыми имеют очень важный эффект.

Россия даже рассматривает возможность временного сокращения добычи нефти, потому что поврежденные объекты больше не могут ее хранить. Это еще одно доказательство (что Украина побеждает – 24 Канал), кроме огромных потерь России, которые значительно превосходят украинские. Российские потери имеют стратегический уровень.

К тому же одной из целей Владимира Путина было разделить и разрушить НАТО, а все, что он сделал – укрепил блок вступлением Финляндии и Швеции. В конце концов он не достигает того прогресса, на который рассчитывал.

Украина находится в более выгодном положении, хотя меньше по населению и военными ресурсами. Но инновации, которые демонстрируют украинские военные и весь народ, откровенно говоря, компенсируют то преимущество в размере, которое имеет Россия.

Поэтому да, я полностью согласен с тем, что Украина просто сейчас побеждает в войне.

Интервью с Дэвидом Дептулой: смотрите видео

Обсудим этот конкретный удар по "Газпром Нефтехим Салавату", ведь его нанесли на глубину 1 400 километров на российской территории. Что это означает с точки зрения возможностей дальнейших атак беспилотниками?

Это особенно важно с военной точки зрения, потому что удары по нефтяной инфраструктуре повышают расходы Москвы на войну. Атаки также ослабляют их логистические цепочки поставок топлива, в частности топлива для авиации. Благодаря ему взлетают бомбардировщики и другие самолеты России, чтобы сбрасывать ракеты на украинские города.

Важно! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский также считает, что частые удары по НПЗ России скоро приведут к тому, что Россия не будет иметь денег на войну.

Кроме того, это заставляет Россию перемещать свои дефицитные системы противовоздушной обороны глубже в тыл.

Поэтому длительная кампания Украины из ударов по критической и энергетической инфраструктуре России вызывает все более серьезные последствия для Кремля. В частности, в вопросе финансирования войны. Все также ухудшает острый дефицит бензина внутри России.

Был атакован и российский НПЗ в Волгоградской области, его работа была остановлена. Этот завод является ключевым поставщиком топлива для российской армии. Может ли эта кампания стать самой эффективной формой асимметричной войны по состоянию на сейчас?

Если коротко, то да, но для этого нужно много разных элементов. Конечно, длительная оборона вашей территории наземными силами важна. Впрочем то, что Украина делает с помощью крылатых ракет и дронов по России, я бы назвал индустриализацией стратегических атак с низкими затратами.

Таким образом Украина переносит войну в тыл России – туда, где Кремлю больнее всего: из-за экспортных доходов и политических последствий.

На ваш взгляд, может ли ухудшенная возможность нефтепереработки повлиять на военные усилия России в Украине?

Собственно, это и является целью таких операций. В дополнение к тому, о чем я уже говорил, то, что нефтегазовые материалы становятся дефицитными – прямо влияет на количество вылетов российских штурмовиков.

Уменьшается количество топлива, которое доступно для пополнения запасов российских войск на передовой. Наличие или отсутствие нефти и газа имеет непосредственное влияние на проведение фактически всех военных операций.

Поэтому стратегическое значение такого влияния является значительным. Но так же важно противодействие на оперативном и тактическом уровне, которое мешает России продолжать свою агрессию.

Почему мирные переговоры не дают результатов?

Близки ли мы к концу войны, учитывая ход мирных переговоров?

Стоит объяснить, на каком этапе сейчас эти переговоры. Москва сигнализирует об "открытости" и своей жесткой линии. Ранее Путин сказал, что война может закончиться или путем переговоров, или путем силы.

Россия также обвинила Европу в замораживании контактов, в то же время проводя военные учения с Беларусью. На самом деле позиция Украины и России остаются далекими друг от друга, когда доходит до переговоров.

Украина отказывается от переговоров под давлением и на условиях России о признании аннексированных территорий и отказа от НАТО. Путин публично преуменьшает значение переговоров, если Киев не пойдет на уступки по основным требованиям.

Дело в том, что дипломатия сдвинется с мертвой точки только тогда, когда Москва заплатит определенную цену, а Киев будет иметь дополнительные варианты.

Как в США оценивают ход войны?

Во время недавнего визита в Киев генерал Кит Келлог заявил, что Россия проигрывает, поскольку Украина все еще удерживает крупные города. Он также сказал, что российские успехи на Донбассе довольно незначительны. Можно ли сказать, что большинство чиновников в Белом доме видят ситуацию так же?

Я оставлю ответ на этот вопрос чиновникам в Белом доме. Потому что на самом деле сложно понять, какие у них взгляды.

Но очевидно то, что Путин не достигает того прогресса, на который рассчитывал. Он продолжает терять тысячи солдат ежедневно.

И он не заинтересован ни в спасении жизней, ни в мире. Для Путина мир до сих пор означает капитуляцию Украины, но это не урегулирование, а пауза для восстановления.

Путин понимает только силу. И то, о чем мы уже говорили, в частности, удары по России, ускорят осознание того, что он проигрывает войну и ему придется остановиться.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн и генерал Келлог недавно проинформировали Дональда Трампа о ходе войны в Украине. Они сообщили, что Россия сталкивается с большими неудачами. К тому же Келлог сказал, что если бы Россия действительно побеждала, достигла бы значительно больших целей. По вашему мнению, почему в США до сих пор есть нарратив о том, что Украина проигрывает, а Россия побеждает?

Я бы не стал так говорить. Частично это из-за освещения событий в СМИ, частично – дезинформация. Впрочем, я бы осторожно подходил к тому, чтобы выносить суждение о том, что это является доминирующим взглядом в США.

Большинство обычных граждан понимают, что после 3,5 лет Россия не продвигается вперед с той скоростью, на которую рассчитывала. Здравый смысл – это привычный ориентир для любого гражданина США. Возможно, некоторые вещи, которые они слышат о прогрессе России, являются не совсем точными.

В каком случае Путин остановится?

Как вы считаете, насколько значимым является недавнее вторжение российских беспилотников в Польшу, и как вы оцениваете реакцию союзников по НАТО на этот инцидент?

Я считаю, что НАТО должно перейти от реактивной позиции к превентивной. Для этого, чтобы это осуществить, им нужно сделать 4 шага.

Первое. Прежде всего они должны заявить, что существует четкая красная линия, и любой российский дрон, ракета или самолет, который вторгся в воздушное пространство НАТО, будет сбитым. Никаких исключений или оправданий.

Надо переместить силы НАТО вперед. Необходимо проводить круглосуточное воздушное патрулирование над Польшей и странами Балтии, усиленное американскими и союзными истребителями и заправщиками.

Второе. Пробелы в системе ПВО Польши надо закрыть дополнительными батареями зенитно-ракетных комплексов, интегрированными как в командную систему НАТО, так и Украины.

Украина должна стать частью европейского воздушного щита для защиты границ членов НАТО от опасностей из России и Беларуси.

Третье. Альянс должен ускорить или увеличить переброску современных Военно-воздушных сил в Украину. Лучший способ защитить воздушное пространство НАТО – остановить российские беспилотники и ракеты до того, как они приблизятся к их границам

Поэтому нужно еще больше F-16 для Украины, ракет класса "земля – воздух" с большой дальностью поражения. Нужно еще и снятие любых ограничений для Украины на использование оружия. Поддержка украинской ПВО – не благотворительность, а коллективная оборона.

Четвертое. НАТО должно подготовить варианты ответов. Если Россия или Беларусь продолжат запускать дроны и ракеты, Альянс должен иметь право нанести удары по пусковым установкам. Это не эскалация – это сдерживание.

Только повысив цену для Москвы, Путин остановит свою агрессию.

Польша сбила не все беспилотники, позволив части проникнуть вглубь своего воздушного пространства. Сообщали, что чтобы сбить дроны, использовали дорогие ракеты. Насколько устойчивой является такая стратегия для возможной затяжной войны?

Многие люди используют формулу "затрата – эффективность". Но я был бы очень осторожен с такими действиями, так как какой будет цена, если один из таких дронов с большой боевой частью поразит школу, убив несколько детей? Или тогда оправданной будет цена ракеты, которая перехватила дешевый дрон?

Здесь вопрос не в экономической целесообразности, а в эффективности. Это действительно важный момент в контексте того, что в какой-то момент придется справляться с масштабными атаками. Поэтому Польша, как и другие страны НАТО, должны немедленно улучшить возможности своей ПВО.

Я считаю, что многие усилия к этому уже прилагают. Так же, как Украина создала эшелонированную систему ПВО, так и страны НАТО должны это сделать. Вероятно, Польша уже на пути к этому.

Они строят верхний эшелон, расширяя системы Patriot и интегрированную систему командования и управления боем. Недавно в Польше провели первые боевые стрельбы из системы командования Patriot.

Есть и уровень с меньшим уровнем действия. Польша могла бы ускорить закупку систем противовоздушной обороны малого и очень малого радиуса действия. Насколько я понимаю, они также увеличили закупку обычных модульных ракет для ПВО, которые являются британской разработкой. Эти ракеты обеспечивают гибкий сетевой перехват самолетов, дронов и ракет.

Таким образом они могут создать значительно более сильный национальный щит против беспилотников за относительно короткое время. Но также Польша поступила бы разумно, если бы последовала примеру Украины в создании эффективной эшелонированной системы ПВО.

Как можно защитить украинское небо?

Сейчас идет обсуждение относительно возможного создания бесполетной зоны над Украиной. Поддерживаете ли вы такую идею на этом этапе войны?

Я был командующим объединенной оперативной группы бесполетной зоны над Северным Ираком. Могу сказать, что это очень сложная и ресурсозатратная задача. Дьявол скрывается в деталях.

Все зависит от обстоятельств и места – вы говорите о западе Украины или обо всей? Бесполетная зона не подходит для всех случаев, я действительно считаю, что есть смысл обсудить то, о чем я говорил ранее. А именно – интеграция систем ПВО соседних стран, расположенных вдоль границы с Украиной.

Бесполетная зона – это термин, который люди понимают по-разному. Но можно представить это как интеграцию воздушных сил и защитных самолетов других стран, которые будут участвовать в противовоздушной обороне не только Украины, но и на собственной территории. Это будет включать полеты над Украиной и перехват российских ракет.

Поэтому, думаю, это вариант, который нужно дополнительно изучить и рассмотреть, можно ли достичь соглашения с партнерами для фактической реализации такого сценария.

О новой схеме поставок оружия в Украину

Также возобновилось обсуждение об обязанностях США по гарантиям безопасности для Украины. Дональд Трамп пообещал предоставить Украине надежные гарантии безопасности, а, по данным СМИ, Штаты могут сыграть важную роль в защите Украины, оказывая поддержку европейским войскам. Как вы оцениваете такой вариант?

Вашингтон согласовал первый пакет вооружения США, который оплатили союзники в рамках программы PURL. Первые два транша по 500 миллионов долларов уже прошли внутреннюю проверку и некоторые поставки уже начались.

Ракеты к Patriot и HIMARS – одни из первых в поставках. На эту программу уже выделили около 2 миллиардов долларов, а к октябрю сумма может вырасти до 3,5 миллиардов долларов. Их, в частности, потратят на закупку американских снарядов для Украины.

Это довольно значительные усилия по распределению так называемого бремени, когда союзники финансируют поставки из американских запасов. Так Киев получит высокоэффективные системы быстрее, как раз тогда, когда Россия планирует усиление ударов в зимний период. Это тот масштаб и скорость, в котором нуждается Украина.

Готовы ли США противодействовать массовым атакам дронов?

Как вы думаете, готовы ли ВВС США к противодействию дронам в контексте их массового использования?

Это не только проблема ВВС. Использование БПЛА, откровенно говоря, является альтернативой, когда бойцы не могут достичь преимущества в воздухе.

Людям нужно понимать, что война между Украиной и Россией – это отличные условия от тех, с которыми США могут столкнуться, например, на юго-западе Тихого океана, защищая Тайвань от вторжения Китая.

Эти два противника находятся на расстоянии сотен километров друг от друга, поэтому, вероятно, мы не увидим много дронов, которые имеют радиус действия 10 – 15 километров.

Ваш вопрос уместен, потому что защита от большого количества дронов действительно важна. Вооруженные силы США учитывают это. Но у нас есть средства, которых сегодня нет у Воздушных сил Украины. Они дают возможность завоевывать и удерживать преимущество в воздухе.

Именно поэтому, как Украина, так и Россия вернулись к использованию дронов, которые имеют большее влияние на тактику бронетехники и пехоты, чем на воздушные силы.

Я бы обратил внимание на то, что россияне еще не вывели из строя ни одну украинскую авиабазу. Украина очень умело использует свои самолеты как в наступательных, так и в оборонительных целях.

Поэтому стоит действовать ситуативно. Небольшие дроны становятся серьезным фактором, как и крылатые ракеты, особенно с учетом угроз в Арктике или через Арктику в США. Нынешняя администрация Трампа проявляет большой интерес к созданию противовоздушной и противоракетной обороны.