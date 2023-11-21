Разыскивают нашу ПВО: военный эксперт объяснил, как "Шахедам" удается залетать вглубь Украины

Оккупанты регулярно запускают дроны-камикадзе "Шахеды". Часто им удается пролетать большие расстояния перед уничтожением. Причина здесь вполне ясна.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что все упирается в количество существующих систем ПВО.

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Украина, к сожалению, пока не имеет возможности полностью перекрыть всю территорию. Но над этим усиленно трудятся.

Системы ПВО и ПРО преимущественно защищают города. Они не могут защищать какое-либо условное поле. Пока невозможно прикрыть всю территорию IRIS-T или теми же "Буками" или мобильными группами с пулеметами. Невероятное количество этого нужно,

– сказал Нарожный.

Германия объявила о новой военной помощи для Украины. Туда войдут четыре комплекса IRIS-T.

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Зачем россияне так часто запускают "Шахеды"

Оккупанты практически каждый день поднимают в воздух "Шахеды". Различается только количество дронов: бывало как 10 единиц за ночь, так и почти 40. Россияне постоянно делают новые маршруты, чтобы выискивать участки, где нет средств ПВО или мобильных огневых групп.

Зачем они так пускают? Чтобы исследовать, как работает наша ПВО; где находятся мобильные группы. Им важна информация, где дрон сбили. Они ищут в соцсетях фотографии сбитых дронов,

– сказал Нарожный.

Именно поэтому очень важно не фотографировать сбитые вражеские дроны. И никогда нельзя снимать на видео или делать фото работы украинского ПВО.

Атаки по Украине: коротко