Взяли под крыло: самолеты Британии защищают суда с зерном от атак России в Черном море

После выхода из зерновой сделки Россия объявила, что отзывает свои гарантии безопасности для судоходства в Черном море. С этого времени украинские гражданские суда находятся под воздушной защитой союзников.

Пока страна-агрессорка пытается запугивать гражданские корабли в Черном море, заставляя мир "умолять" ее вернуться к зерновой инициативе, Британия гарантирует безопасность грузовым судам, перевозящим зерно из Украины.

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Предупреждение для окупантов

В последние недели британская авиация начала чаще кружить над Черным морем. В Минобороны страны объяснили, что таким образом хотят обезопасить украинские гражданские суда, которыми осуществляется экспорт зерна, от российских атак.

Там заявили, что тщательно наблюдают за активностью России в Черном море посредством разведки. И в рамках этого контроля самолеты Королевских Военно-воздушных сил осуществляют патрулирование над тем районом.

Россия продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины, что известно.