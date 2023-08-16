Действия России не имеют стратегического военного характера, ее атаки локальные, – Скибицкий
Источник:ГУР
Действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Они сосредоточились на Купянском направлении, но это локальная атака – преимущественно россияне обороняются.
В то же время Силы безопасности и обороны Украины продолжают наступление сразу на нескольких участках фронта. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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Подробности от ГУР
Россияне пытаются атаковать на Купянском направлении, но преимущественно находятся в статической обороне. Как отмечает Скибицкий, оккупанты не добились успеха на этом направлении, но не оставляют попыток достичь "хотя бы минимальных целей начатой войны".
Операции, которые осуществляет Россия, не имеют стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения,
– сообщает он.
Прошло полтора года с начала полномасштабной войны, а Россия все еще не вышла на административные границы Донецкой области. По словам разведчиков, для Кремля – это задача минимум.
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Что планируют в Кремле
- Весьма интересным является недавнее заявление Шойгу. Во время Московской конференции по безопасности он озвучил новые цели войны России против Украины. По его словам, "освобождение военнослужащих России из украинского плена является одной из приоритетных гуманитарных задач спецоперации". Это может свидетельствовать об определенных изменениях настроений в верхушке Кремля – ведь очень долго целями войны были "денацификация" и "демилитаризация".
- Сам Шойгу стал появляться на публике после попытки пригожинского переворота. Так, в августе он якобы "поехал на фронт" – по крайней мере, такое видео обнародовали в минобороны государства-агрессора. На нем он изучает карты, проводит совещания, рассматривает "трофейную" технику. Но бросается в глаза странное поведение министра обороны: слушая об успехах россиян, Шойгу бледнеет и отводит взгляд. Также заметно, как бессильно падает его рука с лазерной указкой во время анализа карты.
- Но "простые россияне" все равно считают украинцев нацистами. 9 августа журналисты показали пленных оккупантов и пообщались с ними. Артем из Кемерова, который хорошо одет и в светлом помещении складывает коробки, заявил, что условия плена хорошие, но украинцы – "цивилизованные нацисты".