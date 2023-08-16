Действия России не имеют стратегического военного характера, ее атаки локальные, – Скибицкий

Действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Они сосредоточились на Купянском направлении, но это локальная атака – преимущественно россияне обороняются.

В то же время Силы безопасности и обороны Украины продолжают наступление сразу на нескольких участках фронта. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Подробности от ГУР

Россияне пытаются атаковать на Купянском направлении, но преимущественно находятся в статической обороне. Как отмечает Скибицкий, оккупанты не добились успеха на этом направлении, но не оставляют попыток достичь "хотя бы минимальных целей начатой войны".

Операции, которые осуществляет Россия, не имеют стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения,

– сообщает он.

Прошло полтора года с начала полномасштабной войны, а Россия все еще не вышла на административные границы Донецкой области. По словам разведчиков, для Кремля – это задача минимум.

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Что планируют в Кремле