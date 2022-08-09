россия использует ЗАЭС как оружие для ведения войны, – сенатор Франции призвал ООН реагировать
Источник:Guildhall
В Сенате Франции отреагировали на атаки россиян и минирование Запорожской атомной электростанции. В частности, Гийом Гонтар осудил такие действия оккупантов и призвал ООН немедленно ввести специальную миссию безопасности.
Французский сенатор и член комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтар заявил: россия использует ЗАЭС как оружие для ведения войны в Украине. Поэтому ООН должна немедленно реагировать и приложить усилия по урегулированию ситуации.
Важно В 10 раз хуже Чернобыля: что будет, если россияне взорвут ЗАЭС
По его словам, о значительном риске аварии на электростанции обсудили в Матиньоне – резиденции премьер-министра Франции.
"Ситуация в Запорожье очень тревожная. Во время последнего заседания комитета по связям в Матиньоне я сообщил о нехватке информации о ситуации и о значительном риске аварии. армия россии, похоже, использует атомную электростанцию как оружие для ведения войны. Необходимо немедленно направить специальную миссию ООН по безопасности, чтобы обезопасить район и провести техническое обслуживание станции", – отметил Гийом Гонтар.
Кратко о ситуации на ЗАЭС
- россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС 5 августа. Во время первой атаки "прилеты" были на промышленную площадку: попадание зафиксировали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита.
- Во время второго обстрела снаряды попали по площадке АЭС недалеко от энергоблока, где находится ядерный реактор. Разрушениям подверглась азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.
- Уже 6 августа россия повторила террористическую атаку. Тогда оккупанты едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
- Кроме того, в Энергоатоме подтвердили, что россияне заминировали некоторые участки ЗАЭС.
- Украина призывает мир отреагировать на минирование территории Запорожской АЭС. В Офисе Президента заявили, что россия открыто перешла к ядерному шантажу.
- В МАГАТЭ подтвердили, что существует реальный риск ядерной катастрофы.
- В то же время в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения оценили возможные последствия взрыва на ЗАЭС. По словам экспертов, их ощутят не только в Украине, но и в Европе и странах-агрессорах – россии и беларуси.
- Тем временем в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.
К теме – кандидат химических наук рассказал об угрозах от действий россии на ЗАЭС: смотрите видео