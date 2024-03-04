Россияне на "Азовстали" размещают свои боевые вертолеты: "Атэш" показал поразительные кадры

Партизанское движение "Атеш" продолжает работать на временно оккупированных территориях, противодействуя врагу. Представители движения сопротивления обнаружили новое место дислокации российских боевых вертолетов в Мариуполе.

В частности, свои вертолеты оккупанты размещают на руинах завода “Азовсталь”. Оттуда россияне наносят удары по позициям наших защитников и прифронтовых регионах нашего государства.

К теме Пока Путин говорил: партизаны нашли два "глаза" над Бельбеком и "Панцири" под Москвой

"Атеш" показал, как россияне размещают вертолеты в Мариуполе

Агенты движения "Атеш" сообщили, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам.

Россияне размещают свои вертолеты на "Азовстали" / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Наши люди активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов,

– отметили партизаны.

Оккупанты обстреливают прифронтовые позиции из Мариуполя / Видео с телеграм-канала "Атеш"

По словам представителей движения сопротивления, всю информацию уже передали Силам обороны Украины. В "Атеше" подчеркнули, что противник обязательно будет изгнан из Мариуполя.

"Атеш" работает на оккупированных территориях и в России

Агенты "Атеш" 28 февраля сообщили, что в Мариуполе зафиксировали значительное количество лиц азиатской внешности. Среди них заметили удмуртов и чувашей, которых загрузили в военную кабину и очевидно переместили на территорию города.

Партизаны 18 февраля также совершили диверсию на важном логистическом узле в Волгоградской области. Представители движения сопротивления сожгли релейный шкаф, что приостановит переброску военной техники. Это была, по словам "Атеша", месть оккупантам за Авдеевку.

До этого "Атеш" показал российские суда в Новороссийске, которые пускали ракеты по Украине 7 февраля. В движении сопротивления отметили, что уже передали соответствующие координаты судов Силам обороны Украины.

Также "Атеш" фиксировал прибытие оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье из-за исчезновения нескольких российских военных в городе.

В телеграмм-канале "Атеш" призвали людей присоединиться к составу движения сопротивления. Для этого нужно написать координатору движения сопротивления по нику в телеграм @Materyk_coordinator.