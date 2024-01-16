Мы повсюду: "Атеш" раскрыл имя одного из лидеров и рассказал, что движение давно вышло за пределы Крыма

Движение сопротивления "Атеш" было анонимным до 15 января. Но вечером в официальном телеграм-канале назвали имя одного из лидеров.

Одним из лидеров "Атеша" является Эльдар. Он также создал телеграм-канал "Эльдар – лидер АТЕШ". Пока там 47 подписчиков, но обещают публиковать официальные обращения и комментарии.

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В "Атеше" утверждают, что есть по всей России

Наши люди активно разведывают военные объекты и выслеживают ключевых рашистов, осуществляют диверсии и инфильтрируются в воинские части. Все это делается с большой целью – освобождение Украины. Несмотря на то, что наши усилия нацелены на Крым, мы давно вышли за его пределы и работаем во всех оккупированных районах Украины и по всей России,

– написали партизаны.

Они отметили, что уже полтора года усердно работают над тем, чтобы разрушить армию России изнутри – прямо из воинских частей или оккупации. Как успешный пример привели уничтожение воинской части россиян в Евпатории 4 января.

Как присоединиться к "Атеш"

Партизаны призывают приобщаться к их рядам.

"Мы имеем амбициозные цели, и для этого нам нужно больше людей. Нам нужен ты – смелый, идейный и несгибаемый. Борись за освобождение, где бы ты ни был. Присоединяйся к храбрым агентам "Атеш"! Пиши нашим координаторам. Они обученные профессионалы, которые помогут тебе дойти до цели", – говорится в сообщении.

В канале указано три аккаунта координаторов, куда можно написать. Очевидно, что речь о координации партизанских действий на оккупированных территориях материковой части Украины, непосредственно в Крыму и на территории России. Региональные координационные штабы были созданы в сентябре 2023 года.

"Атеш" делает невероятные вещи