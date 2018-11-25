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      "Барселона" ярко спаслась от поражения в матче с "Атлетико": видео голов

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      Атлетико – Барселона видео голов
      Атлетико – Барселона видео голов / twitter Atlético de Madrid

      В рамках 13-го тура испанской Примеры состоялся центральный поединок всего чемпионата – мадридский "Атлетико" принимал "Барселону".

      "Атлетико" – "Барселона" 1:1
      Голы:       Диего Коста, 77 – Дембеле, 90

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      Первый тайм – это полный провал без каких-либо интересных моментов. Аж 3 удара на двоих за 45 минут и ни одного прицельного. Даже Месси со штрафного пробил так, что стыдно маме показать.

      Первый момент в матче пришел аж на 60-й минуте. Гризманн на правом фланге выиграл скоростную борьбу у Артура, сумел протолкнуть мяч в центр, но там каталонцы не позволили пробить из пределов своей вратарской – лишь отчаянный подкат Пике не позволил забить Диего Косте.

      Страсти разгорелись в конце поединка. На 77-й минуте Диего Коста после подачи с углового подкараулил мяч на дальней штанге и расстрелял ворота Андре тер Штегена. Казалось бы, развязка будет счастливой для "Атлетико". Однако спасителем каталонцев оказался Усман Дебмеле, который сравнял счет после передачи Лионеля Месси на 90-й минуте.

      После сыгранного матча "Барселона" остается во главе таблицы – у каталонцев 25 очков. "Атлетико" занимает 2 место с 24-мя очками. На третьем месте "Севилья" (23 очка), которая, в случае победы в игре с "Вальядолидом", может обогнать обоих лидеров.

      Видеообзор матча Атлетико – Барселона

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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