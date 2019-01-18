Australian Open-2019: скандальная россиянка выбила из борьбы действующую чемпионку турнира

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки в матче третьего круга одиночного разряда на Australian Open-2019.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты и закончился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Марии. За время, проведенное на корте, Шарапова выполнила 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 12-ти. Возняцки же оформила 5 подач навылет, трижды допустила двойную ошибку и взяла 3 гейма на приеме.

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Шарапова впервые с 2017 года обыграла представительницу из топ-5 рейтинга. Тогда россиянка победила Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. В последний раз Мария доходила до четвертого круга Australian Open в 2016 году, когда стала четвертьфиналисткой.

Следующей соперницей россиянки станет Эшли Барти, которую Шарапова обыгрывала два раза, в том числе в прошлом сезоне на грунтовой "Премьере" в Риме.

Напомним, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в третий раунд соревнований в Австралии.

Мария Шарапова – Каролин Возняцки 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

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