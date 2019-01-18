15:14
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Australian Open-2019: сразу двое украинцев покидают турнир в парном разряде

      17 Читати новину українською
      Денис Молчанов
      Денис Молчанов / btu.org.ua

      Украинские теннисисты, которые представляют нашу страну в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – Australian Open, проиграли матчи второго круга.

      Так, Надежда Киченок в дуэте с Ван Яфань (Китай) проиграла поединок тандема Николь Меликар (США)/Квита Пешке (Чехия), под четвертым номером.

      Читайте также: Australian Open-2019: скандальная россиянка выбила из борьбы действующую чемпионку турнира

      В другом матче Денис Молчанов в дуэте с Игорем Зеленаем из Словакии уступил пятой сеяной паре Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (оба – Франция).

      Напомним, что в ночь с 18-го на 19 января свои матчи одиночного разряда сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

      Надежда Киченок/Ван Яфань – Николь Меликар/Квита Пешке 0:2 (4:6, 3:6)

      Денис Молчанов/Игорь Зеленай – Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сегодня , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 372
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 36
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 254
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 360
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 504
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча
       5 сентября 2017 , 17:44
      Курченко: Все слухи о "Металлисте" - безосновательны
       1 марта 2014 , 14:34
      Сборная Украины начала подготовку к матчу с Люксембургом
       11 ноября 2014 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук