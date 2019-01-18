Australian Open-2019: сразу двое украинцев покидают турнир в парном разряде

Украинские теннисисты, которые представляют нашу страну в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – Australian Open, проиграли матчи второго круга.

Так, Надежда Киченок в дуэте с Ван Яфань (Китай) проиграла поединок тандема Николь Меликар (США)/Квита Пешке (Чехия), под четвертым номером.

Читайте также: Australian Open-2019: скандальная россиянка выбила из борьбы действующую чемпионку турнира

В другом матче Денис Молчанов в дуэте с Игорем Зеленаем из Словакии уступил пятой сеяной паре Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (оба – Франция).

Напомним, что в ночь с 18-го на 19 января свои матчи одиночного разряда сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Надежда Киченок/Ван Яфань – Николь Меликар/Квита Пешке 0:2 (4:6, 3:6)

Денис Молчанов/Игорь Зеленай – Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram