Australian Open-2019: сразу двое украинцев покидают турнир в парном разряде
Украинские теннисисты, которые представляют нашу страну в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии – Australian Open, проиграли матчи второго круга.
Так, Надежда Киченок в дуэте с Ван Яфань (Китай) проиграла поединок тандема Николь Меликар (США)/Квита Пешке (Чехия), под четвертым номером.
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В другом матче Денис Молчанов в дуэте с Игорем Зеленаем из Словакии уступил пятой сеяной паре Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (оба – Франция).
Напомним, что в ночь с 18-го на 19 января свои матчи одиночного разряда сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Надежда Киченок/Ван Яфань – Николь Меликар/Квита Пешке 0:2 (4:6, 3:6)
Денис Молчанов/Игорь Зеленай – Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)