В Румынии многодетная семья из Одесщины попала в ужасное ДТП: погиб ребенок

В современном мире ДТП не редкость. В частности, ужасная авария произошла на территории Румынии. В ней пострадала семья родом из Одесщины.

Стало известно, что в ночь на 2 марта в дорожно-транспортное происшествие попала украинская семья из города Килия, который в Одесской области. В результате погибла несовершеннолетняя девочка.

Смотрите также ППК "Редан": почему подростки устраивают массовые драки, как их остановить и при чем здесь Россия

Что известно об этой аварии

Имена пострадавших и погибшей, очевидно, не следует озвучивать по этическим соображениям, однако можно сказать, что в автокатастрофе пострадала семья социального педагога одной из килийских школ.

Собственно, несовершеннолетняя девочка, погибшая в результате, училась всего в 4 классе. Отошла на тот свет она на месте происшествия из-за полученных травм.

Вместе с тем, старшая дочь и мама погибшей получили травмы позвоночника, а двухлетнего мальчика прооперировали в одной из больниц Румынии. Его жизни уже ничего не угрожаю, как и его почти не пострадавшей сестре-близнецу.

Как пишут СМИ, женщина возвращалась с детьми из Румынии в Украину. Трагедия произошла неподалеку от Бухареста, столицы страны. Близкие родственники семьи прибыли в Румынию, чтобы помочь пострадавшим.

Смотрите также Масштабное ДТП на Оболони в Киеве: одного из водителей пришлось "вырезать"

Ежедневно происходят ДТП: последние новости