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Авария на Фонтане в Одессе: подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой

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Авария на Фонтане, Одесса
Авария на Фонтане, Одесса / Думская

Содержание под стражей без права внесения залога. Именно такую меру будет требовать прокуратура для водителя BMW, который вероятно спровоцировал смертельную аварию на 6-й станции Фонтана в Одессе. Суд будет избирать ему меру пресечения уже 10 сентября.

Пока же мужчина в Одесском СИЗО. Вероятнее всего заседание в отношении водителя Олега Семиренко состоится в Приморском суде Одессы. По месту совершения преступления.

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Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Удар был настолько мощным, что BMW не затормозив наехал на шестерых людей, находившихся на остановке.На большой скорости его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий.

В результате наезда двое человек погибли на месте: 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще один мужчина возрастом примерно 30-40 лет был доставлен в больницу и прооперирован.

Сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей. Наказание, которое предусмотрено за совершение этого преступления – до 10 лет лишения свободы. До 10 сентября прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании данному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,
– прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Видео: комментарий относительно избрания меры пресечения водителю BMW

 

 

Теги: Новости Украины Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новости Одессы
Источник: 24 канал
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