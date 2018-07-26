Авария с Hummer в Киеве: в Федерации бокса опровергли информацию об Островском

23-летний Кирилл Островский, который причастен к аварии в Киеве 24 июля, когда на внедорожнике Hummer на переходе насмерть сбил десятилетнюю девочку, называет себя бывшим боксером. Однако в Федерации бокса Украины эту информацию опровергают.

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Как сообщили 24 Каналу в Федерации бокса Украины, "Кирилл Островский не является действующим боксером и ни разу не вызывался в ряды сборных команд Украины ни в каких возрастных группах"

"Более того, по существующей сейчас информации, Кирилл Островский даже не имеет официального спортивного звания, по которому можно было бы определить его причастность к каким-либо видам спорта", – заявили в Федерации бокса Украины.

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Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.