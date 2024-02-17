Наши бойцы взяли в плен много россиян, – Тимочко сказал, каким было отступление из Авдеевки

Украинские воины вышли из Авдеевки. Это решение было непростое, но его приняли для сохранения жизни наших военных. В течение последних месяцев в районе Авдеевки шли адские бои, а силы противника значительно преобладали.

Было понятно, что даже несмотря на существенные потери, Россия будет продолжать наступление. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что украинское командование это знало, поэтому перебросило под Авдеевку дополнительные подразделения.

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ВСУ взяли в плен много россиян

Третья штурмовая бригада, ряд других подразделений, войска специального назначения – все они были нужны для того, чтобы провести организованный и контролируемый выход, а также расположиться на других рубежах.

Организовать безопасное отступление чрезвычайно сложно, а еще надо учитывать эвакуацию, прикрытие, расположения бойцов на новых местах. Мы понимаем, что было большое количество раненых и, вероятно, часть гражданского населения – это большой пласт задач,

– отметил Иван Тимочко.

Даже несмотря на все заявления, россияне не могут похвастаться огромными успехами. Так, было подтверждено, что во время выхода несколько наших бойцов попали в плен. Но оккупанты не обнародуют видео, на которых было бы видно много украинских пленных.

Командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил, что на завершающем этапе операции по выходу из Авдеевки определенное количество военных попало в плен . Это произошло под давлением сил противника, которые существенно преобладали. Украинские институты обратятся в соответствующие международные органы, чтобы бойцов вернули на Родину.

"В то же время мы наблюдаем картину, что наши бойцы взяли очень много россиян в плен, возможно, их и будут менять. На самом деле отступление было спланировано, организовано и это видно", – отметил председатель Совета резервистов.

Украинские воины показали чрезвычайно эффективную работу

С военной точки зрения, Авдеевка и бойцы, которые ее обороняли, показали чрезвычайную устойчивость и эффективность работы. Это очевидно даже учитывая соотношение потерь. В среднем их оценивают, как 1 к 10 – 12. Более того, если учитывать раненых и тех оккупантов, которые уже никогда не вернутся в строй, то цифры значительно больше. Говорится о десятках тысяч погибших.

Несмотря на всю силу духа и волю, Авдеевка также показала, что мы существенно зависим от поддержки наших союзников,

– отметил Тимочко.

Украина получает огромный объем помощи, но если он не является стабильным, то в критических моментах многие наши усилия просто нивелируются. Огромный спектр работы теряет свою эффективность, поэтому из таких ситуаций надо делать выводы. Ведь в военном смысле бойцы и их командиры сделали все, что могли.

После выхода из Авдеевки война не остановится

Важно понимать, что бои продолжаются по всей линии фронта. В последнее время внимание больше всего было обращено к Авдеевке, но территория боевых действий на самом деле значительно больше и шире.

Например, 17 февраля стало известно, что Воздушные силы на Востоке сбили 3 истребителя. Можно предположить, что они не были готовы к такой "неожиданности", поэтому подошли слишком близко. Или, возможно, россияне думали, что все наши войска и системы ПВО привлечены к прикрытию выхода ВСУ из Авдеевки.

Поэтому надо понимать, что с выходом наших войск из Авдеевки, война и бои не прекратятся. Не будет облегчения или выдоха, фронт все равно останется "горячим", все равно будут идти тяжелые бои,

– подчеркнул Тимочко.

Более того, часть своих подразделений оккупанты растянут на другие направления, можно ожидать активизации на любом участке фронта. Поэтому сейчас украинская армия, как никогда нуждается в поддержке общества.

Как повлияет на россиян количество потерянной техники в Авдеевке

К обороне Авдеевки Украина максимально привлекла все, что могла. Речь идет о боекомплекте, бронетехнике, личном составе. Именно поэтому город продержался так долго, но всего оказалось недостаточно. Количество российских бойцов и бронетехники были несоизмеримыми с тем, что имела Украина.

Для россиян 400 – 500 единиц уничтоженных танков – это очень большая проблема. Но уничтожение 40 – 50 тысяч их солдат – для Путина ничто. Человеческий ресурс не имеет для него никакого значения,

– сказал Иван Тимочко.

Найти новых бойцов – это для оккупантов не слишком серьезный вызов. Они мобилизуют, заплатят наемникам, но вопрос в том, кто сможет управлять, удерживать, обеспечивать, питать эту большую живую силу. Это действительно проблема для россиян, которая очень усложняет эффективность их армии.

Они сконцентрировали свои лучшие силы на Авдеевку. Вся российская элита, мощь была сосредоточена возле небольшого городка, в котором до войны жило 30 000 населения. Они же за весь период сконцентрировали там в 5 – 6 раз больше войск и техники,

– отметил председатель Совета резервистов.

Все это очень серьезно истощило Россию, поэтому сейчас оккупанты активно расконсервируют свою старую бронетехнику.

Чтобы противостоять России Украине нужна авиация

Вряд ли россияне смогли бы достичь успеха, или отбить наши войска, если бы не привлекли столько авиации. Они запускали на город КАБы, ФАБы, 250 килограммовые, полутонные и даже полутора тонные бомбы. Их ставили на специальные управляемые модули, которые запускали с самолетов – это дало им возможность уничтожать жилые дома, целые кварталы просто до фундаментов.

В то же время это не давало возможности нашим войскам строить линию опорных пунктов и фортификационных заграждений,

– подчеркнул Тимочко.

Поэтому, кроме снарядов и систем противовоздушной обороны, Украине сверхважно иметь паритет с российской авиацией. Если мы отгоним российские самолеты от линии фронта, то увидим другой результат. К сожалению, сейчас враг приспособил свою авиацию для того, чтобы сбрасывать КАБы.

Также стоит отметить, что Украина улучшает работу с беспилотниками. Для этого даже создали отдельный род войск. Поражение нашими дронами значительно эффективнее, чем в оккупантов. Но количество БПЛА надо масштабировать.

Даже на третьем году войны армия мотивирована, сильная. У нас нет массовых отказов, массового дезертирства. Армия держится, а все бойцы выполняют свои задачи,

– подытожил Иван Тимочко.

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