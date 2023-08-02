Врагу практически нереально выдавить наш гарнизон из Авдеевки: обзор фронта от Свитана

Провал российской операции возле Бахмута стал очевиден еще в прошлом году, когда противник попал в Изюмский "котел". Оккупантам также будет невероятно сложно выдавить наш гарнизон из Авдеевки.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, возле Авдеевки есть положительная динамика по уничтожению вражеских войск и восстановлению наших позиций.

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Какая ситуация возле Авдеевки

Полковник запаса отметил, что возле Авдеевки ВСУ на контратаке отбили наши позиции, когда захватчики попытались двигаться с юга. Так что ничего опасного не произошло. К тому же город уже 10 лет находится под огненным контролем россиян.

Ситуация на Авдеевском направлении / Скриншот Deep State Map

По его словам, оккупантам нужно в три или в четыре раза увеличить количество сил и средств, чтобы как-то попытаться выдавить наш гарнизон из Авдеевки.

Сейчас это просто нереально. И любое движение (россиян – 24 Канал) на Авдеевку производит обратный эффект,

– сказал Свитан.

Он подчеркнул, что наша контрбатарейка на голову превосходит российскую. Поэтому здесь наблюдается положительная для ВСУ динамика по уничтожению российских войск и восстановлению наших позиций.

Полковник запаса считает, что это один из плацдармов для захода ВСУ в Донецк со стороны Ясиноватой. В целом же из Авдеевки можем зайти сразу в три города – Ясиноватую, Донецк и Макеевку.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Провал операции россиян возле Бахмута

Свитан объяснил, что провал военной операции россиян возле Бахмута был очевиден еще в прошлом году, когда ВСУ "срезали" Изюмский выступ. Тогда оккупанты пытались с севера окружить и взять Славянск и Краматорск, заходя из Изюма и Попасной, конечно, через Бахмут.

Это был такой крест на всей российской южной операции,

– подчеркнул полковник запаса.

Однако, заметил он, Евгений Пригожин создал некий информационный "котел" и затянул российскую армию в Бахмутский выступ, а затем главарь ЧВК "Вагнера" оттуда скрылся, оставив гибнуть регулярные силы страны-агрессора.

По его словам, сейчас армия противника в районе Бахмута и Соледара находится в плохой позиции, поскольку эти города – низины. ВСУ же заняли все высоты и будут дальше двигаться, вероятнее всего, на Горловку, ведь сейчас это оптимальный вариант.

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