Авдеевка догоняет Бахмут, – Жданов объяснил, что происходит в городе
Ситуация в Авдеевке Донецкой области близится к критической. Российские захватчики перебросили в город свежие резервы.
С Юга Авдеевку пытается обойти по меньшей мере дивизия оккупационной армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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В Авдеевке начинается период ожесточенных боев
Таким образом, российские захватчики стремятся окружить город.
Авдеевка догоняет Бахмут,
– отметил Жданов.
По его словам, украинское командование приняло решение о полной эвакуации города. Из Авдеевки выходят все коммунальные службы, а также пытаются максимально убедить местных жителей выехать. Ведь враг повсюду применяет тактику выжженной земли.
Так, российские военные равняют с землей любые строения. Соответственно, на этой территории Вооруженным Силам Украины становится очень сложно вести оборону. А уже по выжженной земле оккупанты гонят свою пехоту.
Жданов о ситуации в Авдеевке: смотрите видео
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- С 27 марта Авдеевка находится в "красной зоне". Теперь въезд и посещение города запрещены. Ограничения введены из-за обострения ситуации в Авдеевке и вокруг города. Въезжать в Авдеевку запрещено волонтерам, журналистам и другим гражданским.
- В британской разведке сообщили, что при попытке окружить Авдеевку с Юга 10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков. Там предположили, что потери 10-го танкового полка, очевидно, в большинстве своем вызваны тактически ложными фронтальными атаками.
- Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях серьезные потери понесли 2 вражеских бригады из Оренбурга. Представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что российское командование обсуждает отвод этих бригад.
- Россияне используют Авдеевку как полигон для сброса управляемых авиабомб. Военный эксперт и полковник ВСУ Роман Свитан подчеркнул, что противник будет пытаться сделать из города вторую Марьинку и полностью разрушить.