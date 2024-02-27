Вот это ж*па, – оккупант показал жуткие руины захваченной Авдеевки и шокировал цинизмом
Соцсетями распространяется видео из захваченной россиянами Авдеевки. Кадры сделал один из оккупантов, который попытался оправдать полномасштабную агрессию России против Украины довольно абсурдным способом.
Солдат оккупационной армии показал последствия "русского мира" в Донецкой области. По его мнению, жителям России необходимо оккупировать Украину, если они не хотят видеть у себя дома таких депрессивных пейзажей, как в разрушенной самими же россиянами Авдеевке.
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Что показано на видео
Россиянин продемонстрировал разрушенные дома и гаражи со сломанными дверями во временно оккупированной Авдеевке.
Вообще ж*па. Авдеевка. Дом сложило на части. Ходить надо осторожно – все может быть в минах. Это поле битвы... Вот это ж*па,
– сказал оккупант.
Далее россиянин прервал свой монолог и призвал другого захватчика ничего не трогать.
После этого оккупант начал оправдывать российскую агрессию и призывать других жителей страны-агрессорки участвовать в захватнической войне против Украины.
Если наши ребята и мы здесь не будем воевать – вот так может быть в наших городах,
– заявил российский военный.
Так выглядит Авдеевка после прихода "русского мира": смотрите видео
Что происходит в Авдеевке
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец недавно поделился деталями расстрела украинских военнопленных в Авдеевке. Наше государство имело договоренности с Россией относительно раненых военных, которых не смогли эвакуировать оттуда. Оккупанты должны были взять их в плен, оказать помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными. Однако захватчики цинично нарушили обещание и убили их.
- Не так давно правоохранитель Павел Дяченко заявил, что в Авдеевке осталось около 700 местных жителей. По его словам, во время эвакуаций и раздачи гуманитарной помощи ни один из жителей города не поддерживал россиян. Кто-то молча принимал помощь, но открытой поддержки не было.
- Ранее заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал о коварной и циничной тактике оккупантов в Авдеевке. Россияне с помощью управляемых авиационных бомб фактически стерли город с лица земли.