Вот это ж*па, – оккупант показал жуткие руины захваченной Авдеевки и шокировал цинизмом

Соцсетями распространяется видео из захваченной россиянами Авдеевки. Кадры сделал один из оккупантов, который попытался оправдать полномасштабную агрессию России против Украины довольно абсурдным способом.

Солдат оккупационной армии показал последствия "русского мира" в Донецкой области. По его мнению, жителям России необходимо оккупировать Украину, если они не хотят видеть у себя дома таких депрессивных пейзажей, как в разрушенной самими же россиянами Авдеевке.

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Что показано на видео

Россиянин продемонстрировал разрушенные дома и гаражи со сломанными дверями во временно оккупированной Авдеевке.

Вообще ж*па. Авдеевка. Дом сложило на части. Ходить надо осторожно – все может быть в минах. Это поле битвы... Вот это ж*па,

– сказал оккупант.

Далее россиянин прервал свой монолог и призвал другого захватчика ничего не трогать.

После этого оккупант начал оправдывать российскую агрессию и призывать других жителей страны-агрессорки участвовать в захватнической войне против Украины.

Если наши ребята и мы здесь не будем воевать – вот так может быть в наших городах,

– заявил российский военный.

Так выглядит Авдеевка после прихода "русского мира": смотрите видео



Что происходит в Авдеевке