Российские войска вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки, – Генштаб
Восточные направления являются одними из самых горячих на всей линии боевых действий. В частности, ожесточенные бои продолжались в последнее время под Андреевкой на Бахмутском направлении. Однако Вооруженным Силам уже удалось выбить оккупантов с позиций на этом участке фронта.
Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона рассказал об успехах наших бойцов в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Об этом информирует 24 Канал.
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Продвижение под Бахмутом
Как сообщил спикер, украинские войска ведут наступательные операции севернее и южнее города Бахмута и заставили врага убегать с позиций под Андреевкой.
В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки,
– констатировал Ковалев.
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Кроме того, Ковалев отметил, что россияне пытались наступать в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Это Купянское и Лиманское направления. Важно, что успеха захватчики не имели.
Обратите внимание! В целом наступательная операция ВСУ продолжается в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Наши защитники закрепляются на захваченных рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.
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Ситуация на поле боя
- Как отметили в командовании украинской армии, Вооруженные Силы также имели успех в районе Старомайорского и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает яростное сопротивление, однако это не мешает Вооруженным Силам совершать контрнаступательные операции.
- Кроме того, как сообщал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень, по состоянию на 24 июля за сутки ВСУ на Бердянском направлении удалось продвинуться на 1,4 километра.
- В то же время наше войско продолжает эффективно уничтожать оккупантов. Только за минувшие сутки на тот свет отправилось 600 захватчиков. Всего же с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 243 220 солдат "второй армии мира".