Пытаются реализовать задачу-минимум: зачем россияне продолжают штурмовать Авдеевку

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень тяжелой. Враг совершает постоянные атаки, не щадя собственных штурмовых формирований, в частности "Шторм Z". При этом они действуют без поддержки артиллерии и техники, которую россияне потеряли в большом количестве под Авдеевкой.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что цель активизации россиян на Авдеевском направлении является политической. Ведь Владимир Путин стремится добиться хоть каких-то положительных результатов на фронте, чтобы в частности удержаться у власти.

Читайте также Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Попали в стратегическую ловушку

Когда Путин начинал войну в Украине, он рассчитывал полностью ликвидировать украинскую государственность и вернуть нашу страну в геополитическое лоно России. Ведь без Украины "Московская империя" невозможна. Это и есть главная причина этой войны.

В то же время россияне уже пришли к выводу, что эту задачу они не выполнят. Сейчас они находятся в стратегической ловушке.

Несмотря на то, что у них еще достаточно мощный запас прочности – финансовый и военный, они осознают, что при таком развитии события их стратегическому военному потенциалу придет конец,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому они пытаются реализовать задачу-минимум – выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Авдеевка и Бахмут являются "воротами" для выполнения этой задачи. А россияне показали, что когда брали Бахмут, что классические пехотные валы и являются их главным инструментом.

Зачем враг пытается штурмовать Авдеевку: смотрите видео

Опасный сценарий для Украины

В этом смысле ничего не изменилось со времен Сталина, говорившего, что "россияне не могут проиграть на поле боя". "Царь", то есть Путин сказал что нужно "выходить на административные границы Донецкой и Луганской области". И оккупанты будут реализовывать эту задачу.

Продать собственному населению, что, мол, так называемая "СВО" и задумывалась для отвлечения внимания ударами по Киеву, Херсону, Николаеву, Одессе и т.д., только для того, чтобы взять 2 области, для их пропаганды не составляет никаких проблем,

– подчеркнул он.

Однако это достаточно опасный сценарий для Украины. Если предположить, что его удастся реализовать, хотя это сомнительно, Путин даст четкий сигнал миру: мол, он закончил так называемую "СВО", а украинцы не хотят "заканчивать" войну.

И к сожалению голоса, звучащие за прекращение войны в том виде, в каком она сейчас продолжается, все сильнее набирают тональность. К голосу Венгрии присоединился, к сожалению, голос Словакии.

"К тому же в России приближаются президентские выборы, и Путину нужны хоть какие-то положительные результаты. И он их как раз видит в этом", – подчеркнул Петр Черник.

Какая ситуация вблизи Авдеевки: коротко