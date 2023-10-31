Пытаются реализовать задачу-минимум: зачем россияне продолжают штурмовать Авдеевку
Ситуация на Авдеевском направлении остается очень тяжелой. Враг совершает постоянные атаки, не щадя собственных штурмовых формирований, в частности "Шторм Z". При этом они действуют без поддержки артиллерии и техники, которую россияне потеряли в большом количестве под Авдеевкой.
Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что цель активизации россиян на Авдеевском направлении является политической. Ведь Владимир Путин стремится добиться хоть каких-то положительных результатов на фронте, чтобы в частности удержаться у власти.
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Попали в стратегическую ловушку
Когда Путин начинал войну в Украине, он рассчитывал полностью ликвидировать украинскую государственность и вернуть нашу страну в геополитическое лоно России. Ведь без Украины "Московская империя" невозможна. Это и есть главная причина этой войны.
В то же время россияне уже пришли к выводу, что эту задачу они не выполнят. Сейчас они находятся в стратегической ловушке.
Несмотря на то, что у них еще достаточно мощный запас прочности – финансовый и военный, они осознают, что при таком развитии события их стратегическому военному потенциалу придет конец,
– подчеркнул военный эксперт.
Поэтому они пытаются реализовать задачу-минимум – выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Авдеевка и Бахмут являются "воротами" для выполнения этой задачи. А россияне показали, что когда брали Бахмут, что классические пехотные валы и являются их главным инструментом.
Зачем враг пытается штурмовать Авдеевку: смотрите видео
Опасный сценарий для Украины
В этом смысле ничего не изменилось со времен Сталина, говорившего, что "россияне не могут проиграть на поле боя". "Царь", то есть Путин сказал что нужно "выходить на административные границы Донецкой и Луганской области". И оккупанты будут реализовывать эту задачу.
Продать собственному населению, что, мол, так называемая "СВО" и задумывалась для отвлечения внимания ударами по Киеву, Херсону, Николаеву, Одессе и т.д., только для того, чтобы взять 2 области, для их пропаганды не составляет никаких проблем,
– подчеркнул он.
Однако это достаточно опасный сценарий для Украины. Если предположить, что его удастся реализовать, хотя это сомнительно, Путин даст четкий сигнал миру: мол, он закончил так называемую "СВО", а украинцы не хотят "заканчивать" войну.
И к сожалению голоса, звучащие за прекращение войны в том виде, в каком она сейчас продолжается, все сильнее набирают тональность. К голосу Венгрии присоединился, к сожалению, голос Словакии.
"К тому же в России приближаются президентские выборы, и Путину нужны хоть какие-то положительные результаты. И он их как раз видит в этом", – подчеркнул Петр Черник.
Какая ситуация вблизи Авдеевки: коротко
- Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что враг готовит третью волну наступления на Авдеевку с начала активизации действий 10 октября. В настоящее время происходит перегруппировка и концентрация здесь резервов личного состава и техники.
- Также известно, что оккупанты несут огромные потери военной техники. За 3 недели продвижения в районах Авдеевки и Марьинки россияне потеряли около 400 единиц техники.
- Ранее сообщалось, что враг уменьшил количество авиаударов на Авдеевском направлении. Это может быть связано с тем, что он передислоцировал свою авиацию на другие участки фронта.