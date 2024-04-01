Враг давит на линии Бердичев: какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас

1 апреля 2024, 22:05
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Источник:

Суспильне

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских защитников на Авдеевском направлении. Сейчас враг активно давит на линию в районе населенного пункта Бердичи в Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ Сергей Волков отметил, что россияне неоднократно говорили, что якобы захватили Бердичи. Однако Силы обороны держат часть этого села и дают бой оккупантам.

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Россияне давят на позиции ВСУ возле Бердичева

Волков отметил, что на Авдеевском направлении сейчас идут бои по крайним позициям. В частности, непрерывно идет бой на западной части Авдеевского фронта.

Военнослужащий отметил, что российские военные на Авдеевском направлении давно не двигались колоннами техники.

Недавно они пошли так большим количеством танков и бронированных машин. Это свидетельствует, что им крайне важен это направление. Это был неудачный штурм для них, эти колонны были разбиты, они пошли назад,
– рассказал Волков.

Обратите внимание! Вероятно, говорится о победном бое

украинских военных с захватчиками, состоявшемся 30 марта. Журналисты Forbes отметили, что тогда 25 бригада смогла уничтожить рекордно большую танковую колонну российских захватчиков. Оккупанты в свою очередь применяли 36 танков и 12 боевых машин.

Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас

  • В Генеральном штабе ВСУ вечером 1 апреля опубликовали отчет о ситуации на фронте. Военные рассказали, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
  • В то же время в этот день противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Орловка, Уманское, Яснобродовка, Карловка, Очеретино Донецкой области. Артиллерийских. Также минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
  • Ранее заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал, что враг продолжает свои штурмы на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Однако отдельное внимание, по словам майора, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке.

Автор: Владислав Кравцов