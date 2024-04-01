Враг давит на линии Бердичев: какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских защитников на Авдеевском направлении. Сейчас враг активно давит на линию в районе населенного пункта Бердичи в Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ Сергей Волков отметил, что россияне неоднократно говорили, что якобы захватили Бердичи. Однако Силы обороны держат часть этого села и дают бой оккупантам.

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Россияне давят на позиции ВСУ возле Бердичева

Волков отметил, что на Авдеевском направлении сейчас идут бои по крайним позициям. В частности, непрерывно идет бой на западной части Авдеевского фронта.

Военнослужащий отметил, что российские военные на Авдеевском направлении давно не двигались колоннами техники.

Недавно они пошли так большим количеством танков и бронированных машин. Это свидетельствует, что им крайне важен это направление. Это был неудачный штурм для них, эти колонны были разбиты, они пошли назад,

– рассказал Волков.

Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас

В Генеральном штабе ВСУ вечером 1 апреля опубликовали отчет о ситуации на фронте. Военные рассказали, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В то же время в этот день противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Орловка, Уманское, Яснобродовка, Карловка, Очеретино Донецкой области. Артиллерийских. Также минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Ранее заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал, что враг продолжает свои штурмы на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Однако отдельное внимание, по словам майора, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке.

украинских военных с захватчиками, состоявшемся 30 марта. Журналисты Forbes отметили, что тогда 25 бригада смогла уничтожить рекордно большую танковую колонну российских захватчиков. Оккупанты в свою очередь применяли 36 танков и 12 боевых машин.