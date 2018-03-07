Авто Кличко грубо нарушило правила дорожного движения в центре Киева: видео

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко пересек двойную сплошную на Крещатике.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" в Facebook.

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Видео было снято 5 марта. На нем видно, как два внедорожника пересекают двойную сплошную на Крещатике. Журналисты утверждают, что на одной из машин ездит мэр Киева Виталий Кличко.

"Это столица европейской страны. Это главная улица Киева Крещатик. А это кортеж мэра Киева Виталия Кличко! Как раз напротив его рабочего кабинета. Значит, тебе можно все, если ты мэр", – отметили журналисты.