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Автор Despacito выпустил новый летний хит Calypso: зажигательное видео

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Луис Фонси в видеоклипе Calypso
Луис Фонси в видеоклипе Calypso / Фото из открытых источников

Автор одного из самых известных хитов 2017 года Despacito, который побил все рекорды просмотров YouTube, Луис Фонси, выпустил новый сингл под названием Calypso. Премьера песни и клипа состоялась 14 июня.

Композиция, которая претендует на звание одной из лучших композиций лета 2018, была записана совместно с британским рэпером Стеффлоном Доном. Издание Rolling Stone уже назвало эту песню настоящим "тропическим" хитом.

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Главными атрибутами клипа стали девушки в купальниках, бассейны и зажигательные танцы на вечеринках и морском пляже. Все действия происходят на Пуэрто-Рико. Да и не удивительно, ведь сам Луис Фонси является пуертоамериканським исполнителем.

С момента публикации видео его посмотрели более 27 миллионов пользователей. Возможно, эта песня достигнет такого же успеха, как и предыдущее творение исполнителя Despacito – более 5 миллиардов просмотров на YouTube.

Luis Fonsi, Stefflon Don – Calypso: смотреть видео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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