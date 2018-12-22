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      Авторитетное издание назвало три гранда, которые всерьез интересуются Цыганковым

      21 Читати новину українською
      Виктор Цыганков
      Виктор Цыганков

      Полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются сразу три европейских гранда.

      Речь идет о "Ливерпуле", "Тоттенхэме" и "Баварии". Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

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      Набираясь опыта со старшими товарищами по команде, 15-й номер киевского "Динамо" продолжает расти. Наряду с молодым плеймейкером Николаем Шапаренко, потенциально – это будущее клуба со столицы Украины. Все это подтверждается тем фактом, что в 21 год уже несколько ведущих европейских клубов записали имя Виктора Цыганкова красным цветом – "Бавария", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль",
      – отмечает Marca.

      Напомним, что интерес к хавбеку также проявляет "Рома", но президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Виктор Цыганков Бавария ФК Ливерпуль Тоттенхем
      Источник: 24 Канал
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