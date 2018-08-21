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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Авторитетное СМИ назвало место и дату боя Усик – Белью

58 Читати новину українською
Усик – Белью
Усик – Белью

Бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО) с большой долей вероятности пройдет 10 ноября.

Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на свои источники.

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На данный момент стороны ведут активные переговоры по поводу этого. 35-летний британский боксер должен опуститься в крузервейт для поединка с украинцем.

Напомним, что в этот же день свой бой должен был провести другой украинский боксер Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе. Однако этот поединок будет перенесен.

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Теги: Новости спорта Бокс Александр Усик Усик – Белью
Источник: 24 Канал
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