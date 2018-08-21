Авторитетное СМИ назвало место и дату боя Усик – Белью
Бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО) с большой долей вероятности пройдет 10 ноября.
Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Усик встретится с Белью в Киеве
На данный момент стороны ведут активные переговоры по поводу этого. 35-летний британский боксер должен опуститься в крузервейт для поединка с украинцем.
Напомним, что в этот же день свой бой должен был провести другой украинский боксер Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе. Однако этот поединок будет перенесен.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Харькове нашли мертвой жену мужчины, который устроил перестрелку под горсоветом, – СМИсегодня, 08:53
-
Главные новости 20 августа: ночная стрельба в Харькове и отвоеванное село на Донбассесегодня, 08:00
-
Что захочет Кремль за сохранение транзита газа через украинскую ГТС: мнение экспертасегодня, 07:02
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
NASCAR: Кевин Харвик в третий раз выиграл дебютную гонку сезона17 февраля 2013 , 19:40
Велоспорт: Марк Кавендиш одержал 100 победу в карьере16 мая 2013 , 21:37
Тони Сопрано, "Беляш-Боаш" и ещё четыре тренера, исчерпавшие кредит доверия10 января 2014 , 19:41
Президент РФС боится, что у России отберут ЧМ-20184 октября 2014 , 19:35