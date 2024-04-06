Там взорвали нефтяной трубопровод: показываем на карте, где расположен город Азов в России
В российском городе Азов ночью 6 апреля взорвали трубопровод, который перекачивал нефтяные продукты к танкерам. Это вызвало проблемы у оккупантов с транспортировкой нефти.
Об успешном поражении российского трубопровода для нефти сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Где расположен город Азов, в котором взорвали нефтепровод, насколько далеко от границы с нашим государством – читайте в материале 24 Канал.
К теме В России взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам, – ГУР
Насколько далеко расположен город Азов от Украины
В украинской разведке отметили, что в ночь на 6 апреля 2024 года, в районе населенного пункта Азов, что в Ростовской области России, в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта",
загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.
Объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины,
– отметили в ГУР МО.
Стоит отметить, что город Азов в Ростовской области России расположен в около 80 километрах от украинской границы на временно оккупированной территории Донецкой области.
Где расположен город Азов в России: смотрите на карте
В России участились взрывы на нефтяных объектах
- В России 3 апреля горел склад с топливом якобы "рядом с зерновым терминалом". Пожар видели в нескольких районах города, однако комментариев от местных властей, что же произошло, население Ростова так и не дождалось.
- За день до этого Украина атаковала завод ТАНЕКО, расположенный в Татарстане за более чем 1 000 километров от украинской границы. Это был один из первых нефтеперерабатывающих заводов, которые Россия построила после распада Советского Союза "с нуля". Там также вспыхнул пожар.
- Об атаках по нефтеперерабатывающим заводам в России высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что наше государство имеет право защищать свою энергетическую инфраструктуру, прибегая к ударам по российским объектам.
- В то же время издание Financial Times заявило со ссылкой на собственные источники, что США призывают Украину воздержаться от ударов по нефтяным объектам на территории России. Поскольку это, по их мнению, влияет на цены на сырье во всем мире.