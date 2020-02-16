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      БЛОГ Илья Кенигштейн
      Учредитель & CEO Creative States

      Бабий Яр вместо Дорогожичи, или Почему переименование метро бесполезно

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      Станция метро Дорогожичи / AMY

      Предложили мне поддержать инициативу по переименованию станции метро Дорогожичи в Бабий Яр. Я отказался и объяснил свою позицию.

      Во-первых, это переименование попросту десакрализирует место трагедии, которая там произошла. Более того, не только десакрализирует, но и подменит понятия памяти и скорби дешевыми спецэффектами.

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      А во-вторых, нужно безусловно помнить о прошлом, но делать это, устремляясь в будущее.

      Нужно тщательно задокументировать и увековечить имена погибших, по крупицам собрав сведения со всего мира. Нужно наконец построить там мемориальный центр. И музей. Ведь нет ничего. Сколько вокруг этого уже длятся разговоры, сколько было холиваров и срачей. Таблички вдоль кустов поставили и все. Вот и весь мемориал.

      И нужно научиться с этим жить, не оставаясь равнодушным к тому, что там происходило. Учить себя, учить близких, учить детей. Потому что пока там детей приводить некуда. Пока что это выглядит не как дань уважения, а как гиблое место с покосившимися оградами и косыми тротуарами. Кто захочет жить в гиблом месте?

      А КГГА, которая так любит пиариться по любому поводу, давно пора привести в порядок улицы вокруг. Которые, кстати, там сплошь и рядом переименовали. Едешь по убитой дороге, сквозь ямы и люки, в окружении покосившихся бордюров, смотришь на фасады облезлых домов с ржавыми дверями – и замечаешь, что оказывается улицу переименовали в честь якогось там видатного письменника або діяча. И еще вопрос, чего больше такой подход принесет – уважения или позора.

      Можно бесконечно переименовывать улицы и метро, но если их не ремонтировать и не мыть, они от этого лучше не станут. По крайней мере на память людей это вообще никак не повлияет.

      Вот такая моя позиция.

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      Автор: Илья Кенигштейн
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Публикации История Бабий Яр Метро
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