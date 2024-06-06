Баланс этой войны смещается в сторону Украины: что на это указывает

Сейчас происходят шаги, встречи и переговоры не в пользу Кремля. Баланс войны смещается в сторону Украины.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что ожидание встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также подписание соглашения по безопасности между странами – важная история. Москва тем временем пытается отреагировать на то, что с Украины сняли запрет на использование некоторого западного оружия по территории России.

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Как россияне могут "ответить" на удары западным оружием

"Заявление о том, что будет "асимметричный ответ", что Россия будет передавать дальнобойное оружие определенным третьим странам, вероятнее всего, имеют в виду йеменских хуситов. Очевидно, их будут вооружать для того, чтобы те наносили удары по определенным важным объектам Соединенных Штатов Америки", – сказал Яковенко.

Россию не пригласили во Францию

Страну-агрессора тем временем не пригласили на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. В то же время приглашения получила Украина. Российский оппозиционный журналист убежден, что это ожидаемое демонстративное пренебрежение Россией.

Очередная такая пощечина Путину – достаточно аккуратная со стороны Франции как страны-организатора этой годовщины открытия второго фронта,

– добавил Игорь Яковенко.

Визит Зеленского во Францию