Атака баллистики на Киев, итоги визита Зеленского в Аргентину: хронология 656 дня войны

Российская армия, несмотря на сумасшедшие потери, пытается идти вперед. Силы обороны сдержат захватчиков. В то же время оккупанты наносят удары по мирным городам нашего государства, нарушая законы войны.

Понедельник, 11 декабря, это уже 656 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за этот день с фронта и тыла читайте в хронологии событий от 24 Канала.

Смотрите также Зеленский в Аргентине и едет в США, враг наступает по всему фронту: хронология 655 дня войны