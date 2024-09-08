Иран отрицает поставки баллистических ракет России, – Bloomberg

Иран заявил, что Тегеран никогда не был участником российско-украинского "конфликта". В МИД Ирана заявили, что их позиция остается "последовательной и неизменной".

Глава Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил государственному агентству новостей IRNA, что они не оказывают военной поддержки ни одной из сторон в российско-украинской войне.

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Что говорят в Иране

Фундаментальный и заявленный подход Исламской Республики Иран к конфликту в Украине остается последовательным и неизменным. Неоднократные заявления об отправке баллистических ракет в Россию продиктованы политическими целями и мотивами некоторых западных стран и являются абсолютно безосновательными,

– заявил Насер Канаани.

Он в очередной раз заявил, что якобы обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией "продолжалось до начала войны в Украине".

"Сотрудничество происходит в рамках двусторонних соглашений, базируется на международном праве и нормах и не имеет ничего общего с "украинским кризисом", – добавил иранский чиновник.

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Что говорит украинская сторона

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко вспомнил, что происходило в 2022 году.

Иран так же опровергал и поставки России "Шахедов", просто напомню. Сейчас опровергает поставки баллистики,

– сказал Коваленко.

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Кстати, 5 ноября 2022 года тогдашний министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан признал, что они передали России якобы ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине.

Однако Владимир Зеленский заявил, что даже в этом признании Иран солгал, ведь Украина тогда сбивала ежедневно не менее 10 иранских дронов.

Впоследствии украинская разведка нашла доказательства, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля 2022 года. Буквально за менее чем два месяца Иран признал, что предоставляет России дроны-камикадзе и заявил об "эффективности" беспилотников.