Есть некоторые особенности: какие баллистические ракеты могла получить Россия от КНДР

В Белом доме сообщили, что Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами КНДР. Оккупанты могли ими ударить 2 января по Харькову. Если это таки было северокорейское оружие, то это было его испытание. Вероятно, может говориться о KN-23 Hwasong-11Ga.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что на это могут указывать обломки оружия. Он добавил, что эта модификация была создана на базе российской ракеты 9M723 к ОТРК "Искандер".

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"Есть некоторые отличия, которые указывают на то, что это не 9M723, которыми также обстреливали Харьков и Харьковскую область. И что это все же северокорейское. Но официальные сообщения также важны, поэтому лучше ждать их. Здесь не подтвердить, не опровергнуть, но версия есть", – сказал Коваленко.

Что бывает, когда войну замораживают

Военно-политический обозреватель добавил, что Северная Корея и Южная Корея – это еще один исторический пример того, когда что-то пытаются заморозить. Сейчас КНДР не безопасна для мира. Страна наращивает свой потенциал.

Именно то, что они имеют возможность передавать эти ракеты России, должно напомнить, как в свое время вместо того, чтобы поставить все точки над "и", США не смогли дожать Северную Корею. Да, там была поддержка Китая, но дожать Пхеньян была возможность,

– отметил Александр Коваленко.

Он убежден, что это может произойти и с Украиной, если ее начнут принуждать к "миру" с Россией. Однако власти украинского государства подчеркивают, что мирные переговоры со страной-агрессором могут начать только после возвращения границ 1991-го года.

"С этим должны считаться и наши международные партнеры. Они должны понимать: либо Украина побеждает, либо они, если уменьшают поддержку Украины, теряют все. И завтра будут проблемы с неконтролируемым соседом уже на своей границе", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

А у этого соседа будет "эхо" незаконченной замороженной войны – как в Северной Корее и Южной Корее. Коваленко добавил, что у КНДР очень много разной номенклатуры и количества ракет. Поэтому, мол, это достаточно серьезная угроза.

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