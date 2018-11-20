Баранка: За 4 года подозрительные движения коэффициентов были в 37-ми матчах команд "Олимпика"

Глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранка прокомментировал критику решения Комитета об отстранении команд U-21 и U-19 "Олимпика" от участия в национальных соревнованиях в нынешнем и следующем сезонах.

"Мне стало известно, что некоторые клубы украинской Премьер-лиги недовольны моими действиями как председателя Комитета по этике и честной игре ФФУ и начали проводить опросы и собирать подписи относительно высказывания мне недоверия. Так, клубы считают ангажированными и несправедливыми решения КДК ФФУ от 29.03 .2018 и АК ФФУ от 08.11.2018 относительно отстранения команд U-21 и U-19 ФК "Олимпик" Донецк от участия в национальных соревнованиях в текущем и следующем сезонах ", – цитирует Баранку официальный сайт ФФУ.

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"Я хочу обратить внимание, что в соответствии с Уставом ФФУ единственным способом выражения недовольства решениями органов осуществления футбольного правосудия является обращение в Спортивный арбитражный суд города Лозанна. В случае несогласия с вышеуказанными решениями стороны дела по ФК "Олимпик" Донецк имеют право в течение 21-го дня с момента получения решения направить жалобу в эту кассационную инстанцию. Однако клубы не хотят идти по этому пути, а я считаю их обвинения безосновательными.

Хочу обратить внимание, что ФК "Олимпик" Донецк уже дважды привлекался КДК ФФУ к дисциплинарной ответственности за "договорные" матчи. Однако Комитет по этике и честной игре на этот раз не принимал во внимание эти решения и осуществил расследование с чистого листа, но с учетом информации и отчетов от УЕФА.

Рассмотрев все материалы дела, предоставив ФК "Олимпик" Донецк достаточно времени для предъявления собственных контраргументов, КДК ФФУ принял решение, опираясь на установленные национальной и международной практикой доказательства анализ движения коэффициентов ставок (по данному делу рассматривались отчеты не только организации Federbet и УЕФА, но и Международного центра по спортивной безопасности ICSS), выводы экспертной группы ФФУ (в ее состав вошли известные итальянские экс-футболисты, один из которых является чемпионом мира), информацию о размещении ставок игроками "Олимпика" из своих аккаунтов в букмекерской компании PariMatch на проигрыш своей команды (что запрещается делать Законом Украины "О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований" и Кодексом этики и честной игры), характер замен игроков и их синхронное с размещением ставок поведение во время матча, нестабильную финансовую ситуацию в клубе и тому подобное.

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Более того, 2 декабря прошлого года сам президент ФК "Олимпик" Донецк Владислав Гельзин увел команду U-21 с поля во время матча с ФК "Карпаты" Львов, поскольку признал по движению ставок, что кто-то влиял на результат матча его команды.

Кроме того, хочу отметить, что ФК "Олимпик" Донецк был единственным футбольным клубом Украины, который в своем штате имел "эксперта по ставкам". Как следствие, в доме этого "эксперта", а также в домах членов его семьи в мае 2018 года Национальная полиция Украині провела обыски и осуществила изъятия документов в рамках спецоперации по расследованию договорных матчей. Кто-то может сказать, что это обычное совпадение. Но я так не считаю".

Комитет проверил матчи всех команд ФК "Олимпик" Донецк за последние четыре года и установил, что подозрительные движения коэффициентов ставок происходили минимум в 37-ми матчах,

– резюмировал Баранка.

"Таким образом, я считаю, что недовольство некоторых представителей профессиональных клубов может объясняться только правильностью выбранного направления Комитетом по этике и честной игре ФФУ в борьбе с договорными матчами в украинском футболе".

Напомним, ранее состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ, который подтвердил решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ относительно подозрений командам "Олимпика" U-21 и U-19.