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      "Барселона" без проблем победила "Интер" в Лиге чемпионов: видео голов

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      Барселона – Интер: видео голов
      Барселона – Интер: видео голов

      Центральным матчем среды, 24 октября, стала встреча испанского и итальянского грандов – "Барселона" принимала "Интер". Обе команды до того победили в двух первых матчах. Поэтому это было противостояние за лидерство в группе.

      Барселона – Интер 2:0
      Голы: Рафинья, 32, Альба, 83

      "Барселона" в этом матче не могла рассчитывать на Лео Месси. Аргентинец сломал руку, поэтому за игрой партнеров наблюдал с трибун. Вместо него в стартовом составе несколько неожиданно вышел Рафинья. И именно он стал автором первого гола. Полузащитник вблизи штрафной соперников отдал пас на правый фланг на Суареса. После чего сделал рывок к воротам Хандановича. В то время уругвайский нападающий навесил, и Рафинья из-за спины защитников пробил в касание мимо вратаря.

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      Стоит отметить, что перед тем, как пропустить, "Интер" мог выйти вперед. И огорчить "Барселону" мог нападающий, который в свое время не подошел "сине-гранатовым". Икарди в одном из моментов оказался первым на добивании, но отправил мяч выше ворот.

      Уже во втором тайме возможность сравнять счет потерял Политано. Здесь стоит отдать должное голкиперу тер Штегену, который перевел мяч на угловой.

      После этого инициатива полностью перешла к "Барселоне". И из всех моментов (особенно стоит отметить Коутиньо, после удара которого мяч попал в перекладину), забить удалось лишь Альбе. Защитник получил пас в разрез от Ракитича, и пробил мимо вратаря.

      "Барселона" побеждает и возглавляет группу. "Интер" и в дальнейшем на втором месте.

      Видео моментов матча Барселона – Интер

       

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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