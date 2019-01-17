"Барселона" может повторить судьбу "Реала" и глупо вылететь из Кубка Испании

Каталонская "Барселона" может быть дисквалифицирована из розыгрыша Кубка Испании в текущем сезоне. "Сине-гранатовых" обвиняют в нарушении правил.

Как сообщает El Mundo, в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте" (1:2) на поле вышел защитник Хуан Брандарис, который собрал 5 карточек за "Барсу Б" и должен был отбыть дисквалификацию.

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В соответствии со статьей 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может участвовать в матчах других соревнований, в том числе играх за основную команду.

"Барселона" ответила на заявления El Mundo и сослалась на изменение в правилах. Там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где получены, а уже более серьезные распространяются на несколько соревнований.

Напомним, что в декабре 2015 года "Реал" дисквалифицировали из Кубка Испании, поскольку на поле в матче 1/16 финала с "Кадисом" появился российский хавбек Денис Черышев, который перебрал желтых карточек еще в составе "Вильярреала" в прошлом сезоне. Ответный Матч между "Барселоной" и "Леванте" состоится сегодня, 17 января. Начало игры – в 22:30.