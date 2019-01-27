"Барселона" одержала восьмую подряд победу в чемпионате Испании
Каталонский клуб с Лионелем Месси во главе вновь победили в Примере – успешную серию "Барсы" не смогли остановить соседи с Жироны. Месси же отличился голом в седьмом матче подряд.
Уже на 9-й минуте команду Вальверде вывел вперед Семеду: португалец удачно сыграл на добивании.
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Во втором тайме "Барселона" довела дело до более уверенного преимущества – элегантным ударом мяч в сетку отправил Месси. Аргентинец сумел набрать фантастическую форму.
Месси забивает в седьмом матче подряд
Победа 2:0 позволила лидеру Примеры сохранить пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя – "Атлетико".
Источник: 24 канал
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