"Барселона" одержала восьмую подряд победу в чемпионате Испании

Каталонский клуб с Лионелем Месси во главе вновь победили в Примере – успешную серию "Барсы" не смогли остановить соседи с Жироны. Месси же отличился голом в седьмом матче подряд.

Уже на 9-й минуте команду Вальверде вывел вперед Семеду: португалец удачно сыграл на добивании. Читайте также: "Барселона" официально подписала звездного хавбека за 75 млн евро Во втором тайме "Барселона" довела дело до более уверенного преимущества – элегантным ударом мяч в сетку отправил Месси. Аргентинец сумел набрать фантастическую форму.

Месси забивает в седьмом матче подряд Победа 2:0 позволила лидеру Примеры сохранить пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя – "Атлетико". Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram