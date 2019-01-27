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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Барселона" одержала восьмую подряд победу в чемпионате Испании

      37 Читати новину українською

      Каталонский клуб с Лионелем Месси во главе вновь победили в Примере – успешную серию "Барсы" не смогли остановить соседи с Жироны. Месси же отличился голом в седьмом матче подряд.

      Уже на 9-й минуте команду Вальверде вывел вперед Семеду: португалец удачно сыграл на добивании.

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      Во втором тайме "Барселона" довела дело до более уверенного преимущества – элегантным ударом мяч в сетку отправил Месси. Аргентинец сумел набрать фантастическую форму.

      Мессі
      Месси забивает в седьмом матче подряд

      Победа 2:0 позволила лидеру Примеры сохранить пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя – "Атлетико".

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      Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
      Источник: 24 канал
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