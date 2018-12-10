Одним из самых интересных противостояний 11 декабря в Лиге чемпионов станет игра между испанской "Барселоной" и английским "Тоттенхэмом". Букмекеры оценили шансы каждой команды на победу в этом матче.

Каталонская "Барселона" с хорошим настроением подходит к этому матчу. Подопечные Эрнесто Вальверде еще в прошлом туре решили свои вопросы относительно первого места в группе, и встреча с "Тоттенхэмом" не имеет для команды никакого значения, кроме репутационного. Тогда как для "Тоттенхэма" это самый важный матч в еврокубковой кампании.

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PariMatch дает на победу испанцев коэффициент 1.99. Немного меньший коэффициент у William hill – 1,95. "Фаворит спорт" оценил шансы на успех команды Эрнесто Вальверде в 1.93.

Шансы "Тоттенхэма" значительно меньше. PariMatch и William hill дают на победу подопечных Маурисио Почеттино коэффициент 3.40. Еще меньше верит в успех "нерадзурри" "Фаворит спорт". Эта букмекерская контора дает на победу гостей из Англии коэффициент 3,95.

Букмекеры не верят в то, что игра может завершиться мировой. Вероятность ничьей William hill оценивает коэффициентом 4.20. "Фаворит спорт" дает на ничью коэффициент 3.95. В PariMatch такое завершение матча оценили также коэффициентом 4.20.

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Напомним, матч "Барселона" – "Тоттенхэм" состоится во вторник, 11 декабря. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала.

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