"Барселона" завоевала Суперкубок Испании

Лионель Месси вернулся к любимому делу – поднимать трофеи. "Барселона" открыла новый сезон Примеры, завоевав свой уже тринадцатый Суперкубок Испании.

"Севилья" была и сама не прочь подняться на пьедестал, ведь уже на девятой минуте андалусийцы открыли счет. Правда, гол Сарабии зачисли не сразу – взятие ворот пришлось подтверждать благодаря системе VAR.

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Понадобилась помощь нового помощника судей и в конце первого тайма, когда Пике счет сравнивал. А вот относительно мяча Усмана Дембеле не возникло уже никаких вопросов – однозначно красавец-гол. 2:1 в пользу "Барселоны".

Зато в Германии в матче за суперкубок интриги было немного. "Бавария" вынесла франкфуртский "Айнтрахт" 5:0. Больше чем полдела сделал главный голеадор – Роберт Левандовски оформил хет-трик. Довершили дело Кингсли Коман и Тьяго Алькантара. "Бавария" завоевала Суперкубок Германии уже в шестой раз подряд.