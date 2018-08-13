18:17
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании

55 Читати новину українською

Лионель Месси вернулся к любимому делу – поднимать трофеи. "Барселона" открыла новый сезон Примеры, завоевав свой уже тринадцатый Суперкубок Испании.

"Севилья" была и сама не прочь подняться на пьедестал, ведь уже на девятой минуте андалусийцы открыли счет. Правда, гол Сарабии зачисли не сразу – взятие ворот пришлось подтверждать благодаря системе VAR.

Читайте также: Украинцы могут не увидеть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: детали

Понадобилась помощь нового помощника судей и в конце первого тайма, когда Пике счет сравнивал. А вот относительно мяча Усмана Дембеле не возникло уже никаких вопросов – однозначно красавец-гол. 2:1 в пользу "Барселоны".

Зато в Германии в матче за суперкубок интриги было немного. "Бавария" вынесла франкфуртский "Айнтрахт" 5:0. Больше чем полдела сделал главный голеадор – Роберт Левандовски оформил хет-трик. Довершили дело Кингсли Коман и Тьяго Алькантара. "Бавария" завоевала Суперкубок Германии уже в шестой раз подряд.

Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сегодня, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
сегодня, 16:00 Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Бокс: Заур Байсангуров пропустит 5-6 месяцев из-за травмы спины
 24 июня 2013 , 19:33
Феерическая победа Индзаги. "Парма" - "Милан" - 4:5. ВИДЕО
 14 сентября 2014 , 23:57
Любительский клуб с Львовщины официально заявил экс-игрока сборной Украины
 18 апреля 2015 , 13:11
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук