Баскетбол: Сборная Украины не сумела обыграть Латвию в квалификации на ЧМ-2019

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла домашний отборочный матч на Чемпионат мира 2019 сборной Латвии.

Поединок закончился со счетом 71:93 в пользу гостей.

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В первой четверти встречи команды на двоих набрали всего 28 очков.

В итоге первой половины игры разрыв составлял лишь 7 очков в пользу команды из Латвии (12:16, 22:25).

Третью четверть украинцы также проиграли с более ощутимой разницей в 14 очков.

К началу заключительной 10-минутки отставание сине-желтых выросло до 21 очка.

Украина – Латвия: 71:93 (12:16 22:25 18:32, 19:20)



Латвия победила Украину в квалификации на ЧМ-2019

Сейчас сборная Украины занимает второе место в группе В, пропустив вперед Латвию.

.@basketbols get their 2nd victory of window 3 and finish Group B play with a solid 4-2 record, while @UkrBasket drop to 3-3 after picking up a pair of defeats. #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/3uozNFkOww — Basketball World Cup (@FIBAWC) 1 липня 2018 р.

В случае если в другом матче группы Турция выигрывает в матче против Швеции, украинцы опустятся сразу на третью строчку.

Чемпионат мира по баскетболу 2019 пройдет с 31 августа до 15 сентября следующего года в Китае.

Накануне украинцы уступили сборной Турции.