Баскетбол: Сборная Украины не сумела обыграть Латвию в квалификации на ЧМ-2019
Национальная мужская сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла домашний отборочный матч на Чемпионат мира 2019 сборной Латвии.
Поединок закончился со счетом 71:93 в пользу гостей.
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В первой четверти встречи команды на двоих набрали всего 28 очков.
В итоге первой половины игры разрыв составлял лишь 7 очков в пользу команды из Латвии (12:16, 22:25).
Третью четверть украинцы также проиграли с более ощутимой разницей в 14 очков.
К началу заключительной 10-минутки отставание сине-желтых выросло до 21 очка.
Украина – Латвия: 71:93 (12:16 22:25 18:32, 19:20)
Латвия победила Украину в квалификации на ЧМ-2019
Сейчас сборная Украины занимает второе место в группе В, пропустив вперед Латвию.
В случае если в другом матче группы Турция выигрывает в матче против Швеции, украинцы опустятся сразу на третью строчку.
Чемпионат мира по баскетболу 2019 пройдет с 31 августа до 15 сентября следующего года в Китае.
Накануне украинцы уступили сборной Турции.