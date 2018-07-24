Баскетболист сборной Украины Пустовой перешел в "Барселону"
Центровой сборной Украины Артем Пустовой перешел в "Барселону", которая является грандом испанского баскетбола.
Об этом утверждают местные СМИ.
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С испанским клубом украинский баскетболист должен подписать трехлетний контракт. За трансфер клуб "Обрадойро", в котором выступал наш игрок, получит 400 тысяч евро. Однако ранее планировали выручить полмиллиона.
Также интерес к украинцу проявлял российский "Локомотив-Кубань". Но скорее всего Артем Пустовой сделал выбор в пользу "Барселоны" и теперь будет единственным представителем Украины в самом престижном баскетбольном клубном турнире – Евролиге.
В прошлом сезоне украинский центровой был лидером "Обрадойро", набирая в среднем за игру 11 очков и почти 6 подборов.