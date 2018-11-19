Баскетбольная сборная Украины завоевала серебро на Всемирной университетской лиге 3х3

С 15 по 18 ноября в китайском городе Сямэнь проходил финальный этап Всемирной университетской лиги 3х3. Женская команда Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника из Ивано-Франковска, представлявшая Украину, завершила выступление с серебряными наградами.

В финальном матче наши девушки уступили местным соперницам из университета Циньхуа с боевым счетом 14:17, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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Украину представляли Виктория Кондусь, Анастасия Сыдорак, Татьяна Юркевичус и Анна Гвичиани. В составе украинской делегации вместе с тренером Юрием Процюком и генеральным менеджером 3х3 Станиславом Светлицким на соревнования также отправилась Вероника Космач, но ее, к сожалению, организаторы не допустили к играм из-за возрастных ограничений.

Украинки преодолели групповой этап без поражений, сначала уверенно обыграли представительниц университета Чили (22:10) и японского университета Такушоку (22:9), а затем в овертайме благодаря результативному проходу Виктории Кондусь вырвали победу у Пекинского университета.

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Далее на стадии 1/8 девушки переиграли коллектив Национального университета Колумбии (13:8), в тяжелом четвертьфинальном матче прошли Университет Амстердама (20:16) и в борьбе за выход в финал одолели словенскую команду Университета Любляны (13:10).

Следует отметить, что в прошлом году Украина также была достойно представлена ​​на международных студенческих соревнованиях. Тогда женская команда в составе Татьяны Юркевичус, Анастасии Сыдорак и Юлии Мусиенко финишировала пятой, играя весь турнир втроем.

Благодаря последним успехам наших студенческих команд, Украина получила официальное приглашение на европейский отборочный тур, который пройдет в португальском городе Порту в июле 2019 года. Сейчас идет речь о мужской и женской командах, но в процессе переговоров представительство Украины может расшириться до двух женских и двух мужских коллективов.