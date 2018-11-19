19:28
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Баскетбольная сборная Украины завоевала серебро на Всемирной университетской лиге 3х3

      22 Читати новину українською
      Студенческая сборная Украины 3х3
      Студенческая сборная Украины 3х3 / ФБУ

      С 15 по 18 ноября в китайском городе Сямэнь проходил финальный этап Всемирной университетской лиги 3х3. Женская команда Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника из Ивано-Франковска, представлявшая Украину, завершила выступление с серебряными наградами.

      В финальном матче наши девушки уступили местным соперницам из университета Циньхуа с боевым счетом 14:17, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

      Читайте также: Сборная Украины разгромила Болгарию в матче отбора на Евробаскет-2019

      Украину представляли Виктория Кондусь, Анастасия Сыдорак, Татьяна Юркевичус и Анна Гвичиани. В составе украинской делегации вместе с тренером Юрием Процюком и генеральным менеджером 3х3 Станиславом Светлицким на соревнования также отправилась Вероника Космач, но ее, к сожалению, организаторы не допустили к играм из-за возрастных ограничений.

      Украинки преодолели групповой этап без поражений, сначала уверенно обыграли представительниц университета Чили (22:10) и японского университета Такушоку (22:9), а затем в овертайме благодаря результативному проходу Виктории Кондусь вырвали победу у Пекинского университета.

      Читайте также: Данк украинца Леня попал в топ-5 лучших моментов дня в НБА: видео

      Далее на стадии 1/8 девушки переиграли коллектив Национального университета Колумбии (13:8), в тяжелом четвертьфинальном матче прошли Университет Амстердама (20:16) и в борьбе за выход в финал одолели словенскую команду Университета Любляны (13:10).

      Следует отметить, что в прошлом году Украина также была достойно представлена ​​на международных студенческих соревнованиях. Тогда женская команда в составе Татьяны Юркевичус, Анастасии Сыдорак и Юлии Мусиенко финишировала пятой, играя весь турнир втроем.

      Благодаря последним успехам наших студенческих команд, Украина получила официальное приглашение на европейский отборочный тур, который пройдет в португальском городе Порту в июле 2019 года. Сейчас идет речь о мужской и женской командах, но в процессе переговоров представительство Украины может расшириться до двух женских и двух мужских коллективов.

      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 15
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сегодня , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 127
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3824
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 577
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Стандард" побеждает уже в третьем матче подряд
       17 апреля 2011 , 15:35
      Гонки: Хэмилтон и Баттон снимаются в рекламных видеороликах
       13 февраля 2012 , 18:08
      В России планируют обсудить будущее крымских клубов
       17 марта 2014 , 14:49
      Фанаты "Шахтера" сожгли флаг России. ФОТО
       22 ноября 2014 , 09:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук